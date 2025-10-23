scorecardresearch
 

26 अरब का बॉलरूम! ट्रंप के 'लग्जरी महल' के लिए कौन-कौन दे रहा पैसा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को तोड़कर एक विशाल बॉलरूम बनवा रहे हैं. इस बॉलरूम का खर्च लगभग 300 मिलियन डॉलर है. इसकी फंडिंग कई बड़ी कंपनियां और लोग कर रहे हैं जिसमें एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और अमीर लोग शामिल हैं

डोनाल्ड ट्रंप का नया बॉलरूम अरबों रुपये में बनेगा (Representative Photo: AI Generated)
अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ने उन डोनर्स की लिस्ट जारी की है जो व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में नए बॉलरूम के निर्माण के लिए फंड दे रहे हैं. ट्रंप ने बार-बार कहा है कि बॉलरूम पर होने वाला खर्च पूरी तरह प्राइवेट फंडिंग से पूरा किया जा रहा है यानी इसका टैक्सपेयर्स पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा.

बुधवार को ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि इसका खर्च लगभग 300 मिलियन डॉलर (करीब 26 अरब, 36 करोड़) आएगा. इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने बॉलरूम की लागत 200 मिलियन डॉलर बताई थी.

व्हाइट हाउस के मुताबिक, एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी कुछ बड़ी कंपनियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित 90,000 वर्ग फुट के बॉलरूम के निर्माण के लिए दान दिया है.

व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को क्यों तुड़वा रहे ट्रंप?

ट्रंप का बॉलरूम प्रोजेक्ट दशकों में पहला बड़ा रेनोवेशन प्रोजेक्ट है. इसके तहत ट्रंप व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को तोड़कर उसे एक विशाल बॉलरूम में तब्दील करेंगे जिसमें 1,000 लोग आ सकेंगे.

व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में ही फर्स्ट लेडी यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी का ऑफिस होता है और उनके स्टाफ भी यहीं रहते हैं. ईस्ट विंग 1902 में बना था और समय-समय पर इसमें बदलाव किए गए. लेकिन अब ट्रंप ने इसपर बुलडोजर चलवा दिया है और वो इसे शानदार बॉलरूम की शक्ल देना चाहते हैं.

ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस में हमेशा से एक विशाल बॉलरूम की जरूरत थी जहां पर विदेशी राष्ट्रराध्यक्षों का स्टेट विजीट आयोजित किया जा सके. उनका कहना है कि सरकारी प्रोग्राम्स में एक साथ ज्यादा लोगों के जमा होने में दिक्कत आती है और नया बॉलरूम इसका हल है.

विशाल बॉलरूम के लिए कौन-कौन दे रहा पैसा?

एप्पल, मेटा जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा बॉलरूम के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जेमिनी (Gemini) के सह-संस्थापक टायलर और कैमरन विंकलेवॉस, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और उनका परिवार, और एडेलसन परिवार फंड दे रहा है. ट्रंप ने 2018 में रिपब्लिकन डोनर मिरियम एडेलसन को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया था.

व्हाइट हाउस बॉलरूम डॉनर्स की लिस्ट

अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. (Altria Group, Inc.)

अमेजन (Amazon)

बूज एलेन हैमिल्टन (Booz Allen Hamilton)

कैटरपिलर, इंक. (Caterpillar, Inc.)

कॉइनबेस (Coinbase)

कॉमकास्ट कॉरपोरेशन (Comcast Corporation)

जे. पेपे और एमिलिया फैंजुल (J. Pepe और Emilia Fanjul)

हार्ड रॉक इंटरनेशनल (Hard Rock International)

गूगल (Google)

एचपी इंक. (HP Inc.)

लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin)

मेटा प्लेटफॉर्म्स (Meta Platforms)

माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology)

माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft)

नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. (NextEra Energy, Inc.)

पलान्टियर टेक्नोलॉजीज इंक. (Palantir Technologies Inc.)

रिपल (Ripple)

रेनॉल्ड्स अमेरिकन (Reynolds American)

टी-मोबाइल (T-Mobile)

टेथर अमेरिका (Tether America)

यूनियन पैसिफिक रेलरोड (Union Pacific Railroad)

एडेलसन फैमिली फाउंडेशन (Adelson Family Foundation)

स्टीफन ई. ब्रॉडी (Stefan E. Brodie)

बैटी वॉल्ड जॉनसन फाउंडेशन (Betty Wold Johnson Foundation)

चार्ल्स और मरिसा कैस्कारिला (Charles और Marissa Cascarilla)

एडवर्ड और शैरी ग्लेजर (Edward और Shari Glazer)

हेरॉल्ड हैम (Harold Hamm)

बेंजामिन लियोन जूनियर (Benjamin Leon Jr.)

लटनिक परिवार (The Lutnick Family)

लौरा और इसाक पर्लमटर फाउंडेशन (The Laura & Isaac Perlmutter Foundation)

स्टीफन ए. श्वार्जमैन (Stephen A. Schwarzman)

कॉन्सटेंटिन सोकोलोव (Konstantin Sokolov)

केली लॉफलर और जेफ स्प्रेशर (Kelly Loeffler और Jeff Sprecher)

पाओलो तिरामानी (Paolo Tiramani)

कैमरन विंकलेवॉस (Cameron Winklevoss)

टायलर विंकलेवॉस (Tyler Winklevoss)

---- समाप्त ----
