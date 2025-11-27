अमेरिका की राजधानी में बड़ी सुरक्षा चुक... व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, नेशनल गार्ड के दो जवान घायल

दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां रहते हैं उसे महज़ कुछ दूरी पर गोलीबारी की घटना सामने आई है. वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से कुछ ही सड़कों की दूरी पर गोलीबारी हुई है, जिसमें दो नेशनल गार्ड सदस्यों के घायल हो गए हैं. होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने इसकी पुष्टि की है.

और पढ़ें

मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने बताया कि गोलीबारी वाइट हाउस के पास हुई, लेकिन उन्होंने अभी तक घायलों की पहचान या उनकी हालत की जानकारी नहीं दी है.

घटना के तुरंत बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. असॉल्ट राइफल से लैस अधिकारी कई ब्लॉक्स में फैल गए और पूरा इलाके को सीलबंद कर दिया.

सड़कें बंद कर दी गईं, कई पुलिस गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं और जांच टीमें सक्रिय हो गईं. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, कुछ ही मिनटों में सुरक्षा का बड़ा घेरा बना दिया गया और किसी को भी पास जाने की अनुमति नहीं थी.

अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि फायरिंग क्यों हुई, किसने की और क्या संदिग्ध पकड़ा गया है या नहीं. इतनी महत्वपूर्ण लोकेशन पर गोलीबारी होना अपने आप में गंभीर बात है, इसलिए जांच एजेंसियां किसी भी जानकारी को जल्दबाजी में साझा नहीं कर रही हैं.

Advertisement

व्हाइट हाउस के पास यह हमला 'थैंक्सगिविंग दिवस' से ठीक एक दिन पहले स्थानीय समयनुसार हुआ. अमेरिका में हर साल 27 नवंबर को 'थैंक्सगिविंग दिवस' मनाया जाता है.

---- समाप्त ----