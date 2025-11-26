scorecardresearch
 

व्हाइट हाउस में ममदानी ने देखी अजीब चीज, ट्रंप से मुलाकात के बाद किया रिवील

न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है. इसके लिए वह व्हाइट हाउस में पहुंचे. लेकिन अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां पर अजीब चीज देखी हैं जिसका खुलासा उन्होंने किया है.

Zohran Mamdani saw a strangest thing at the White House.
न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर नियुक्त हुए जोहरान ममदानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है. उन्होंने ये मुलाकात व्हाइट हाउस में की है. अपनी इस यात्रा के बाद उन्होंने ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है. 

व्हाइट हाउस में अपनी यात्रा के दौरान ममदानी ने वहां पर देखी अजीब चीज के बारे में बताया है. ममदानी ने बताया कि ओवल ऑफिस में उन्होंने UFC नाम का एक दस्तावेज देखा, जिसमें आने वाले साल 2026 के लिए व्हाइट हाउस में संभावित मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के आयोजन की रूपरेखा रही थी. 

एडम फ्रीडलैंड शो में कई बातों का खुलासा 

सोमवार को एडम फ्रीडलैंड शो में जोहरान ममदानी ने अपनी उपस्तिथि दर्ज की. उन्होंने इस दौरान बताया कि उन्हें फाइट एरीना का मॉडल भी दिखाई दिया. इसे व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जून में कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किया गया है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि वह इसमें हिस्सा नहीं लेंगे.

चर्चा में रही मुलाकात 

बता दें कि ममदानी और ट्रंप की मुलाकात भी बेहद चर्चा में रही. चुनाव अभियान के दौरान ममदानी ने ट्रंप को फांसीवादी बताया था.लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने उनका व्हाइट हाउस में बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया. 

मैं अपने बयानों पर कायम...

एक इंटरव्यू के दौरान ममदानी ने बयान दिया कि वह अब भी ट्रंप को तानाशाह और फांसीवादी मानते हैं. वह कहते हैं कि मैं अब भी अपने बयानों पर कायम हूं. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि व्हाइट हाउस में उनकी ये यात्रा न्यूयॉर्क वासियों के मुद्दे के लिए थी. 

---- समाप्त ----
