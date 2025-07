लंदन में जब मिल बैठे दो यार... विजय माल्या और ललित मोदी ने ग्रैंड पार्टी में गाया गाना, जमाया रंग, VIDEO वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी और भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या का लंदन में पार्टी करते एक वीडियो सामने आया है. लंदन की एक ग्रैंड पार्टी में दोनों को एक साथ गाना गाते देखा जा सकता है. इस पार्टी की मेजबानी ललित मोदी ने ही की थी.

ललित मोदी ने इस पार्टी के इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया, जिसके बाद यह चर्चा में बना हुआ है. इस पार्टी में कथित तौर पर 300 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे. इनमें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए ललित के दोस्त और उनक परिवार के सदस्य शामिल थे. इस पार्टी में ललित मोदी और विजय माल्या के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल भी नजर आए.

विजय माल्या और ललित मोदी को अमेरिकी सिंगर फ्रैंक सिंतारा का क्लासिक सॉन्ग I Did it My Way गाते देखा गया. ललित मोदी ने पार्टी को वीडियो पोस्ट कर कहा कि लंदन में बीते रविवार को मेरे घर पर हुई सालाना समर पार्टी की कुछ यादें. 310 दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ रात गुजरी, जो दुनिया के अलग-अलग मुल्कों से यहां आए थे और इस शाम को और बेहतरीन बनाया. शाम को बेहतरीन बनाने के लिए सभी का शुक्रिया. उम्मीद है कि यह वीडियो वायरल नहीं होगा लेकिन विवादों में जरूर आएगा.

वहीं, क्रिस गेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ललित मोदी और विजय माल्या के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि जिंदगी का मजा लेते हुए. बेहतरीन शाम के लिए मेजबान का शुक्रिया.

