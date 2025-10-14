scorecardresearch
 

Feedback

वेनेजुएला के गोल्ड माइन में बड़ा हादसा, तेज बारिश में धंस गई खदान, 14 मजदूरों की मौत

वेनजुएला में भारी बारिश के बाद सोने की खदान "क्वाट्रो एसकिनास डी काराटाल" के तीन शाफ्ट धंसने से कम से कम 14 माइनर मारे गए. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. यह खदान काराकास से लगभग 850 किलोमीटर (528 मील) दक्षिण-पूर्व में स्थित है.

Advertisement
X
वेनेजुएला में तांबा, हीरा और अन्य कीमती धातुओं की खदानें भी हैं. (सांकेतिक तस्वीर)
वेनेजुएला में तांबा, हीरा और अन्य कीमती धातुओं की खदानें भी हैं. (सांकेतिक तस्वीर)

वेनजुएला के एले काल्लाओ में मूसलाधार बारिश के कारण एक खनन साइट के धंसने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी और बताया कि दुर्घटना "क्वाट्रो एसकिनास डी काराटाल" सोने की खदान में तीन अलग-अलग शाफ्ट में हुई.

घटना के बाद अधिकारियों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक कमांड पोस्ट स्थापित कियाय. इसे ब्रिगेडियर जनरल ग्रेगरी गोंजलेज़ एसेवेडो, जो बोलीवर राज्य के डैमेज असेसमेंट और नीड्स एनालिसिस ऑपरेशनल जोन (ZOEDAN) के प्रमुख हैं, के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है. उनका उद्देश्य 14 मृतकों के शवों को सुरक्षित निकालना है.

यह भी पढ़ें: Trump को लगा झटका, वेनेजुएला की इस राजनेता को मिला नोबेल पीस प्राइज

सम्बंधित ख़बरें

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया को नोबेल पीस प्राइज मिला है (Photo: PTI)
'मेरा अवॉर्ड ट्रंप को समर्पित...', नोबेल पीस प्राइज जीतने पर बोलीं मारिया 
Nobel_Peae_Prize
Trump को लगा झटका, वेनेजुएला की इस राजनेता को मिला नोबेल पीस प्राइज 
ट्रंप को पछाड़कर शांति का नोबेल जीतने वाली मारिया मचाडो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं (Photo: PTI)
14 महीनों से नहीं देखी धूप.... ट्रंप को पछाड़ नोबेल जीतने वाली मारिया क्यों हुईं छिपने को मजबूर 
US Surrounding Venezuela
4500 जवान, 10 युद्धपोत, F-35 जेट... वेनेजुएला को चारों ओर से घेर रही अमेरिकी सेना 
Ship Attack
अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन, वेनेजुएला के पास तीसरी जहाज को किया तबाह 

खदान में फंसे लोगों की खोज शुरू करने के लिए, सभी शाफ्टों से पानी पंप किया गया ताकि जलस्तर कम किया जा सके और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का मूल्यांकन किया जा सके. हालांकि, अधिकारियों ने इस बारे में और विवरण साझा नहीं किया. मृतकों की संख्या अन्य माइनर्स के बयान पर आधारित है, जिसे एले काल्लाओ के फायर फाइटर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Advertisement

शहर की आबादी मान्स पर निर्भर

जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र में भारी बाढ़ के कारण खदानों के वर्टिकल शाफ्ट, जिन्हें स्थानीय रूप से रवाइन्स कहा जाता है, धंस गए. एले काल्लाओ एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश जीवन सोने की खानों पर निर्भर है. यहां के लगभग 30,000 निवासी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खनन उद्योग में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: 4500 जवान, 10 युद्धपोत, F-35 जेट और न्यूक्लियर सबमरीन... वेनेजुएला को चारों ओर से घेर रही अमेरिकी सेना

कई धातुओं की खदानें और अक्सर होते हैं हादसे

वेनजुएला में तांबा, हीरा और अन्य कीमती धातुओं की खदानें भी हैं. हालांकि, इन खदानों में काम करना अक्सर खतरनाक होता है क्योंकि यह उद्योग अच्छी तरह से रेगुलेटेड नहीं है और सुरक्षा उपायों की कमी रहती है. स्थानीय अधिकारियों और रेस्क्यू टीमों का कहना है कि वे सभी फंसे माइनर्स को बचाने और प्रभावित परिवारों को सहायता देने के लिए काम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement