वेनेजुएला के गोल्ड माइन में बड़ा हादसा, तेज बारिश में धंस गई खदान, 14 मजदूरों की मौत

वेनजुएला के एले काल्लाओ में मूसलाधार बारिश के कारण एक खनन साइट के धंसने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी और बताया कि दुर्घटना "क्वाट्रो एसकिनास डी काराटाल" सोने की खदान में तीन अलग-अलग शाफ्ट में हुई.

घटना के बाद अधिकारियों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक कमांड पोस्ट स्थापित कियाय. इसे ब्रिगेडियर जनरल ग्रेगरी गोंजलेज़ एसेवेडो, जो बोलीवर राज्य के डैमेज असेसमेंट और नीड्स एनालिसिस ऑपरेशनल जोन (ZOEDAN) के प्रमुख हैं, के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है. उनका उद्देश्य 14 मृतकों के शवों को सुरक्षित निकालना है.

खदान में फंसे लोगों की खोज शुरू करने के लिए, सभी शाफ्टों से पानी पंप किया गया ताकि जलस्तर कम किया जा सके और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का मूल्यांकन किया जा सके. हालांकि, अधिकारियों ने इस बारे में और विवरण साझा नहीं किया. मृतकों की संख्या अन्य माइनर्स के बयान पर आधारित है, जिसे एले काल्लाओ के फायर फाइटर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

शहर की आबादी मान्स पर निर्भर

जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र में भारी बाढ़ के कारण खदानों के वर्टिकल शाफ्ट, जिन्हें स्थानीय रूप से रवाइन्स कहा जाता है, धंस गए. एले काल्लाओ एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश जीवन सोने की खानों पर निर्भर है. यहां के लगभग 30,000 निवासी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खनन उद्योग में शामिल हैं.

कई धातुओं की खदानें और अक्सर होते हैं हादसे

वेनजुएला में तांबा, हीरा और अन्य कीमती धातुओं की खदानें भी हैं. हालांकि, इन खदानों में काम करना अक्सर खतरनाक होता है क्योंकि यह उद्योग अच्छी तरह से रेगुलेटेड नहीं है और सुरक्षा उपायों की कमी रहती है. स्थानीय अधिकारियों और रेस्क्यू टीमों का कहना है कि वे सभी फंसे माइनर्स को बचाने और प्रभावित परिवारों को सहायता देने के लिए काम कर रहे हैं.

