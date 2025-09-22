4500 जवान, 10 युद्धपोत, F-35 जेट और न्यूक्लियर सबमरीन... वेनेजुएला को चारों ओर से घेर रही अमेरिकी सेना

राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच कैरिबियन के दक्षिणी इलाके में अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती कर रहे हैं. इसमें F-35 स्टील्थ जेट और अन्य हथियार शामिल हैं. अमेरिका इसे ड्रग तस्करी रोकने का नाम दे रहा है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह हमले की तैयारी जैसा लगता है.
अभी 8 युद्धपोतों पर 4500 सैनिक तैनात हैं. ये वेनेजुएला पर आक्रमण के लिए कम हैं. ये जहाज ड्रग तस्करी वाले देशों पर हमला नहीं कर सकते. ये ताकतें पूर्वी पैसिफिक में नहीं हैं, जहां मुख्य ड्रग रोकथाम होती है.
एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स की गुप्त तैनाती से लगता है कि वेनेजुएला के अंदर हमले या कमांडो छापे हो सकते हैं. अमेरिका ने दक्षिणी कमांड क्षेत्र में चौथा गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेजा है. कल USS स्टॉकडेल (DDG 106) पनामा पहुंचा. अब क्षेत्र में कम से कम 10 अमेरिकी नौसेना के जहाज हैं, जो पूरी दुनिया में तैनात अमेरिकी जहाजों का 13% है.
पुर्तगाल रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर लॉजिस्टिक हब बढ़े हैं. ईंधन स्टेशन, हथियार भंडार और कमांड सेंटर सक्रिय हैं. ये लंबे ऑपरेशन चलाने में मदद करेंगे.
जुलाई में राष्ट्रपति ट्रंप ने गुप्त आदेश पर हस्ताक्षर किए. ये लैटिन अमेरिका में नार्को-टेररिस्ट नेटवर्क पर बल प्रयोग की मंजूरी देते हैं. अगर कोई सरकार इनकी मदद करे, तो सीमा पार हमला हो सकता है. वेनेजुएला के राज्य-संबंधित कार्टेल निशाने पर हैं.
अगर आदेश मिले, तो पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस, रडार (ला ओरचिला, बार्सिलोना, सुक्रे) और नौसेना ठिकाने (पारिया प्रायद्वीप) नष्ट होंगे. फिर कार्टेल लॉजिस्टिक्स, गुप्त एयरस्ट्रिप और कम्युनिकेशन नोड को नष्ट किया जाएगा.
अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन कैरिबियन में स्थिति पुराने अमेरिकी अभियानों जैसी है. नौसेना, हवाई ताकत, लैंडिंग फोर्स और स्पेशल यूनिट्स मिलकर तेज हमला कर सकती हैं. यह मादुरो सरकार के खिलाफ रणनीतिक बदलाव दिखाता है. भविष्य में कार्टेल पर सीमित हमला हो सकता है या राजनीतिक स्ट्राइक. अमेरिका के पास अब वेनेजुएला के चारों तरफ हमले की पूरी तैयारी है.