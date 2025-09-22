4500 जवान, 10 युद्धपोत, F-35 जेट और न्यूक्लियर सबमरीन... वेनेजुएला को चारों ओर से घेर रही अमेरिकी सेना

राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच कैरिबियन के दक्षिणी इलाके में अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती कर रहे हैं. इसमें F-35 स्टील्थ जेट और अन्य हथियार शामिल हैं. अमेरिका इसे ड्रग तस्करी रोकने का नाम दे रहा है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह हमले की तैयारी जैसा लगता है.

वर्तमान ताकत क्या है?

अभी 8 युद्धपोतों पर 4500 सैनिक तैनात हैं. ये वेनेजुएला पर आक्रमण के लिए कम हैं. ये जहाज ड्रग तस्करी वाले देशों पर हमला नहीं कर सकते. ये ताकतें पूर्वी पैसिफिक में नहीं हैं, जहां मुख्य ड्रग रोकथाम होती है.

गुप्त विशेष बलों की तैनाती

एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स की गुप्त तैनाती से लगता है कि वेनेजुएला के अंदर हमले या कमांडो छापे हो सकते हैं. अमेरिका ने दक्षिणी कमांड क्षेत्र में चौथा गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेजा है. कल USS स्टॉकडेल (DDG 106) पनामा पहुंचा. अब क्षेत्र में कम से कम 10 अमेरिकी नौसेना के जहाज हैं, जो पूरी दुनिया में तैनात अमेरिकी जहाजों का 13% है.

क्या-क्या भेजा गया?

हवाई ताकत: 10 F-35A लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट पुर्तगाल रिको में. ये निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हमले के लिए हैं. वेनेजुएला के रडार, एयरबेस या कार्टेल ठिकानों पर गहराई से हमला कर सकते हैं.

10 F-35A लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट पुर्तगाल रिको में. ये निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हमले के लिए हैं. वेनेजुएला के रडार, एयरबेस या कार्टेल ठिकानों पर गहराई से हमला कर सकते हैं. नौसेना की ताकत: तीन आर्लेघ बर्क-क्लास डिस्ट्रॉयर - USS जेसन डनहम, USS ग्रेवली और USS सैम्पसन. हर में 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सेल हैं, जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस और एंटी-सबमरीन हथियार छोड़ सकते हैं. ये हवा, जमीन और समुद्र पर एक साथ हमला कर सकते हैं.

तीन आर्लेघ बर्क-क्लास डिस्ट्रॉयर - USS जेसन डनहम, USS ग्रेवली और USS सैम्पसन. हर में 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सेल हैं, जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस और एंटी-सबमरीन हथियार छोड़ सकते हैं. ये हवा, जमीन और समुद्र पर एक साथ हमला कर सकते हैं. एम्फीबियस ग्रुप: Iwo Jima एम्फीबियस रेडी ग्रुप में USS Iwo Jima, USS सैन एंटोनियो और USS फोर्ट लॉडरडेल. इनमें 4500 नाविक और मरीन (22वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट) हैं. AV-8B हैरियर जेट, हेलीकॉप्टर और MV-22B ऑस्प्रे से तटीय इलाकों पर हमला या छापा मार सकते हैं.

Iwo Jima एम्फीबियस रेडी ग्रुप में USS Iwo Jima, USS सैन एंटोनियो और USS फोर्ट लॉडरडेल. इनमें 4500 नाविक और मरीन (22वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट) हैं. AV-8B हैरियर जेट, हेलीकॉप्टर और MV-22B ऑस्प्रे से तटीय इलाकों पर हमला या छापा मार सकते हैं. अन्य जहाज: USS लेक एरी क्रूजर, मिनियापोलिस-सेंट पॉल लिटोरल कॉम्बैट शिप और एक न्यूक्लियर सबमरीन. ये समुद्र के नीचे नियंत्रण और जासूसी के लिए हैं.

USS लेक एरी क्रूजर, मिनियापोलिस-सेंट पॉल लिटोरल कॉम्बैट शिप और एक न्यूक्लियर सबमरीन. ये समुद्र के नीचे नियंत्रण और जासूसी के लिए हैं. निगरानी: P-8 पोसाईडन विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन कार्टेल इलाकों पर नजर रख रहे हैं. ये हमलों के लिए लक्ष्य चुनने में मदद करते हैं.

P-8 पोसाईडन विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन कार्टेल इलाकों पर नजर रख रहे हैं. ये हमलों के लिए लक्ष्य चुनने में मदद करते हैं. विशेष बल: स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के गुप्त दस्ते जहाजों और फॉरवर्ड जगहों पर तैनात है. ये कार्टेल कमांड की मदद पर छापे मार सकते हैं.

लॉजिस्टिक्स और समर्थन

पुर्तगाल रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर लॉजिस्टिक हब बढ़े हैं. ईंधन स्टेशन, हथियार भंडार और कमांड सेंटर सक्रिय हैं. ये लंबे ऑपरेशन चलाने में मदद करेंगे.

कानूनी आधार

जुलाई में राष्ट्रपति ट्रंप ने गुप्त आदेश पर हस्ताक्षर किए. ये लैटिन अमेरिका में नार्को-टेररिस्ट नेटवर्क पर बल प्रयोग की मंजूरी देते हैं. अगर कोई सरकार इनकी मदद करे, तो सीमा पार हमला हो सकता है. वेनेजुएला के राज्य-संबंधित कार्टेल निशाने पर हैं.

संभावित लक्ष्य

अगर आदेश मिले, तो पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस, रडार (ला ओरचिला, बार्सिलोना, सुक्रे) और नौसेना ठिकाने (पारिया प्रायद्वीप) नष्ट होंगे. फिर कार्टेल लॉजिस्टिक्स, गुप्त एयरस्ट्रिप और कम्युनिकेशन नोड को नष्ट किया जाएगा.

क्या आगे होगा?

अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन कैरिबियन में स्थिति पुराने अमेरिकी अभियानों जैसी है. नौसेना, हवाई ताकत, लैंडिंग फोर्स और स्पेशल यूनिट्स मिलकर तेज हमला कर सकती हैं. यह मादुरो सरकार के खिलाफ रणनीतिक बदलाव दिखाता है. भविष्य में कार्टेल पर सीमित हमला हो सकता है या राजनीतिक स्ट्राइक. अमेरिका के पास अब वेनेजुएला के चारों तरफ हमले की पूरी तैयारी है.

