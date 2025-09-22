scorecardresearch
 

Feedback

4500 जवान, 10 युद्धपोत, F-35 जेट और न्यूक्लियर सबमरीन... वेनेजुएला को चारों ओर से घेर रही अमेरिकी सेना

ट्रंप कैरिबियन में F-35 जेट, 10 नौसेना जहाज (USS स्टॉकडेल सहित) और 4500 सैनिक तैनात कर चुके हैं. ड्रग रोकथाम का बहाना है लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये हमले की तैयारी है. स्पेशल फोर्स छापे मार सकती. टारगेट रडार, एयरबेस, कार्टेल ठिकाने है.

Advertisement
X
अमेरिकी नौसेना का डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्टॉकडेल पनामा सिटी में तैनात किया गया है. (Photo: Reuters)
अमेरिकी नौसेना का डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्टॉकडेल पनामा सिटी में तैनात किया गया है. (Photo: Reuters)

राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच कैरिबियन के दक्षिणी इलाके में अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती कर रहे हैं. इसमें F-35 स्टील्थ जेट और अन्य हथियार शामिल हैं. अमेरिका इसे ड्रग तस्करी रोकने का नाम दे रहा है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह हमले की तैयारी जैसा लगता है.

वर्तमान ताकत क्या है?

अभी 8 युद्धपोतों पर 4500 सैनिक तैनात हैं. ये वेनेजुएला पर आक्रमण के लिए कम हैं. ये जहाज ड्रग तस्करी वाले देशों पर हमला नहीं कर सकते. ये ताकतें पूर्वी पैसिफिक में नहीं हैं, जहां मुख्य ड्रग रोकथाम होती है.

यह भी पढ़ें: बीएसएफ का पहला ड्रोन कमांडो बैच तैयार... ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में हुई है ट्रेनिंग

सम्बंधित ख़बरें

Himalayan Musk Deer RTI
खत्म हो रहे हिमालयन कस्तूरी मृग... प्रजनन कार्यक्रम नाकाम, RTI से खुलासा 
Indian Navy Amphibious Warship
भारतीय नौसेना चार बड़े एम्फीबियस युद्धपोतों के लिए जल्द निकालेगी टेंडर 
ITCM missile Nirbhay DRDO
निर्भय जैसी ताकत, ब्रह्मोस जैसी क्षमता... भारत टेस्ट करने वाला है ITCM मिसाइल 
BSF School of Drone Warfare
BSF का पहला ड्रोन कमांडो बैच तैयार... ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में हुई है ट्रेनिंग 
pak fatah-1 missile in dal lake
श्रीनगर की डल झील में मिला पाकिस्तानी फतह-1 रॉकेट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरा था 

US Surrounding Venezuela

गुप्त विशेष बलों की तैनाती

एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स की गुप्त तैनाती से लगता है कि वेनेजुएला के अंदर हमले या कमांडो छापे हो सकते हैं. अमेरिका ने दक्षिणी कमांड क्षेत्र में चौथा गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेजा है. कल USS स्टॉकडेल (DDG 106) पनामा पहुंचा. अब क्षेत्र में कम से कम 10 अमेरिकी नौसेना के जहाज हैं, जो  पूरी दुनिया में तैनात अमेरिकी जहाजों का 13% है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फेल्योर का एक और सबूत... श्रीनगर के डल झील में मिला फुस्स हुआ 'फतह-1' रॉकेट

क्या-क्या भेजा गया?

  • हवाई ताकत: 10 F-35A लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट पुर्तगाल रिको में. ये निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हमले के लिए हैं. वेनेजुएला के रडार, एयरबेस या कार्टेल ठिकानों पर गहराई से हमला कर सकते हैं.
  • नौसेना की ताकत: तीन आर्लेघ बर्क-क्लास डिस्ट्रॉयर - USS जेसन डनहम, USS ग्रेवली और USS सैम्पसन. हर में 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सेल हैं, जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस और एंटी-सबमरीन हथियार छोड़ सकते हैं. ये हवा, जमीन और समुद्र पर एक साथ हमला कर सकते हैं.
  • एम्फीबियस ग्रुप: Iwo Jima एम्फीबियस रेडी ग्रुप में USS Iwo Jima, USS सैन एंटोनियो और USS फोर्ट लॉडरडेल. इनमें 4500 नाविक और मरीन (22वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट) हैं. AV-8B हैरियर जेट, हेलीकॉप्टर और MV-22B ऑस्प्रे से तटीय इलाकों पर हमला या छापा मार सकते हैं.
  • अन्य जहाज: USS लेक एरी क्रूजर, मिनियापोलिस-सेंट पॉल लिटोरल कॉम्बैट शिप और एक न्यूक्लियर सबमरीन. ये समुद्र के नीचे नियंत्रण और जासूसी के लिए हैं.
  • निगरानी: P-8 पोसाईडन विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन कार्टेल इलाकों पर नजर रख रहे हैं. ये हमलों के लिए लक्ष्य चुनने में मदद करते हैं.
  • विशेष बल: स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के गुप्त दस्ते जहाजों और फॉरवर्ड जगहों पर तैनात है. ये कार्टेल कमांड की मदद पर छापे मार सकते हैं.

US Surrounding Venezuela

लॉजिस्टिक्स और समर्थन

पुर्तगाल रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर लॉजिस्टिक हब बढ़े हैं. ईंधन स्टेशन, हथियार भंडार और कमांड सेंटर सक्रिय हैं. ये लंबे ऑपरेशन चलाने में मदद करेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'PoK खुद कहेगा- मैं भी भारत हूं', सात समंदर पार से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पानी-पानी कर दिया

कानूनी आधार

जुलाई में राष्ट्रपति ट्रंप ने गुप्त आदेश पर हस्ताक्षर किए. ये लैटिन अमेरिका में नार्को-टेररिस्ट नेटवर्क पर बल प्रयोग की मंजूरी देते हैं. अगर कोई सरकार इनकी मदद करे, तो सीमा पार हमला हो सकता है. वेनेजुएला के राज्य-संबंधित कार्टेल निशाने पर हैं.

US Surrounding Venezuela

संभावित लक्ष्य

अगर आदेश मिले, तो पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस, रडार (ला ओरचिला, बार्सिलोना, सुक्रे) और नौसेना ठिकाने (पारिया प्रायद्वीप) नष्ट होंगे. फिर कार्टेल लॉजिस्टिक्स, गुप्त एयरस्ट्रिप और कम्युनिकेशन नोड को नष्ट किया जाएगा.  

क्या आगे होगा?

अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन कैरिबियन में स्थिति पुराने अमेरिकी अभियानों जैसी है. नौसेना, हवाई ताकत, लैंडिंग फोर्स और स्पेशल यूनिट्स मिलकर तेज हमला कर सकती हैं. यह मादुरो सरकार के खिलाफ रणनीतिक बदलाव दिखाता है. भविष्य में कार्टेल पर सीमित हमला हो सकता है या राजनीतिक स्ट्राइक. अमेरिका के पास अब वेनेजुएला के चारों तरफ हमले की पूरी तैयारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement