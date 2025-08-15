scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

US Russia Alaska Summit Live Updates: अलास्का पहुंचे ट्रंप, पुतिन संग कुछ देर में महामुलाकात, क्या युद्धविराम पर बनेगी बात?

aajtak.in | नई दिल्ली | 16 अगस्त 2025, 12:16 AM IST

Trump Putin Alaska Summit Live : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग का काउंट डाउन शुरू हो चुका है. दोनों नेताओं के बीच अलास्का में मीटिंग होगी. बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं. डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुक जाए. अब पुतिन के दिमाग़ में क्या है? वो क्या सोचकर इस मीटिंग में आ रहे हैं? दुनियाभर की निगाहें इस मीटिंग पर जमी हुई हैं.

Donald Trump and Putin will meet in Alaska Donald Trump and Putin will meet in Alaska

ये मीटिंग सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि 4 देश -भारत, अमेरिका, रूस और यूक्रेन  के लिए बड़ी अहमियत रखती है. अमेरिका के अलास्का प्रांत की राजधानी एंकोरेज में ये मीटिंग होगी. इस मीटिंग में शामिल होने से पहले ट्रंप ने कहा कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध में आज ही युद्धविराम देखना चाहते हैं. 

रिपोर्टरों द्वारा पूछे जाने पर कि उनके लिए बैठक की सफलता का पैमाना क्या होगा? इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि युद्धविराम तेजी से हो. अगर यह आज नहीं होता है, तो मैं खुश नहीं रहूंगा. मैं चाहता हूं कि बेगुनाहों की जान जाना बंद हो. ट्रंप-पुतिन की महामुलाकात की हर अपडेट पढ़िए aajtak.in पर

12:16 AM (2 मिनट पहले)

रूसी विदेश मंत्री लावरोव समेत उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बैठक के लिए रवाना

Posted by :- Anurag

रूसी प्रतिनिधिमंडल अलाास्का में होने वाली बैठक के लिए के लिए रवाना हो गया है. इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, वित्त मंत्री एंतोन सिलुआनोव, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) के प्रमुख किरिल दिमित्रियेव और रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसॉव शामिल हैं.

इनपुट: स्पुतनिक

12:03 AM (15 मिनट पहले)

पुतिन संग अहम बैठक से पहले ट्रंप अलास्का पहुंचे

Posted by :- Hemant Pathak

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहा एयरफ़ोर्स वन अलास्का में लैंड कर गया है. ट्रंप यहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली अहम बैठक से पहले पहुंच गए हैं. ये मुलाकात अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 

Trump lands in Alaska

12:01 AM (17 मिनट पहले)

ट्रंप–पुतिन जहां करेंगे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सामने आई उस हॉल के अंदर की तस्वीर

Posted by :- Hemant Pathak

अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस हॉल के अंदर की तस्वीर सामने आई है. हॉल के अंदर का नजारा बेहद सुसज्जित और सुरक्षा व्यवस्था से घिरा हुआ है. मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विशेष सीटें, दोनों देशों के झंडे, और बीच में दो पॉडियम लगाए गए हैं. तकनीकी दल ने लाइव प्रसारण के लिए कैमरे और ऑडियो सिस्टम पहले ही टेस्ट कर लिए हैं. 
 

11:54 PM (23 मिनट पहले)

कुछ ही देर में अलास्का में बैठक करेंगे ट्रंप-पुतिन

Posted by :- Anurag

डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिस रूम में बैठक होने वाली है. उसकी तस्वीर सामने आ गई है. इसी रूम में बैठकर यूक्रेन-रूस संघर्ष पर फैसला लिया जाएगा. दुनियाभर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई है. 


(Photo: RT)

11:54 PM (24 मिनट पहले)

अमेरिकी धरती पर पहली बार पुतिन के लिए बिछा रेड कारपेट

Posted by :- Hemant Pathak

अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के लिए पुतिन थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं. लगभग 5 लाख लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मगदान से एलमेंडॉर्फ एयरफ़ोर्स बेस तक की उड़ान को ट्रैक किया. इतिहास में पहली बार अमेरिकी धरती पर पुतिन के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है.
 

11:49 PM (28 मिनट पहले)

अलास्का में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुतिन

Posted by :- Hemant Pathak

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर वार्ता के बाद अलास्का में सोवियत पायलटों के स्मारक पर पुष्प अर्पित करेंगे. ये जानकारी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दी. (इनपुट- गीता मोहन)

 

11:45 PM (33 मिनट पहले)

भारत पर टैरिफ लगाना पुतिन को झुकाने का तरीका नहीं: अमेरिकी सांसद

Posted by :- Hemant Pathak

अमेरिकी संसद में भारत पर टैरिफ लगाने के मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. हाउस फ़ॉरेन रिलेशंस कमेटी के डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सचमुच रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं, तो पुतिन को दंडित करें और यूक्रेन को आवश्यक सैन्य सहायता दें. सांसदों का कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाना पुतिन को झुकाने का तरीका नहीं है. उनके मुताबिक अगर पुतिन को रोकना है, तो यूक्रेन को वह हथियार दें, जिनकी उसे ज़रूरत है. बाकी सब महज़ छलावा है.
 

11:12 PM (एक घंटा पहले)

'अगर बैठक सही नहीं चली तो मैं चला जाऊंगा', बैठक से पहले बोले ट्रंप

Posted by :- Hemant Pathak

ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर बैठक सही नहीं चली तो मैं चला जाऊंगा. बता दें कि दोनों नेता रूस-यूक्रेन जंग पर बातचीत के लिए मिल रहे हैं. 

11:10 PM (एक घंटा पहले)

हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप को दी चुनौती

Posted by :- Hemant Pathak

अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अगर ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को इस तरह खत्म कर दें कि यूक्रेन को रूस के लिए अपना कोई भी इलाका न छोड़ना पड़े, तो वह उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देंगी. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिलेरी ने ये बयान 'रेजिंग मॉडरेट्स' पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान दिया. हिलेरी ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो वह (ट्रंप) इस भयानक युद्ध को खत्म कर सकते हैं, अगर वह इसे इस तरह खत्म कर दें कि यूक्रेन को आक्रामक देश (रूस) के लिए अपनी जमीन न छोड़नी पड़े और पुतिन के सामने मजबूती से खड़े हो सकें, जो हमने अब तक नहीं देखा. लेकिन शायद यह मौका है. अगर राष्ट्रपति ट्रंप इसके आर्किटेक्ट बनते हैं, तो मैं उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करूंगी. उन्होंने आगे कहा कि मेरा मकसद ये है कि पुतिन के सामने किसी तरह की हार मानने की स्थिति न आए.

11:09 PM (एक घंटा पहले)

न्यायपूर्ण शांति का रास्ता खुलेगा:जेलेंस्की  ​​​​​​​

Posted by :- Hemant Pathak

ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आ गया है. जेलेंस्की ने कहा कि अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली अहम बैठक न्यायपूर्ण शांति की दिशा में रास्ता खोलेगी. ज़ेलेंस्की ने इस बैठक को यूक्रेन, अमेरिका और रूस के नेताओं के बीच सार्थक त्रिपक्षीय वार्ता का अवसर बताया और कहा कि वे इस मामले में अमेरिका से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं.

11:08 PM (एक घंटा पहले)

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात आज रात 12.30 बजे होगी 

Posted by :- Hemant Pathak

अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति अलास्का के सबसे बड़े शहर में स्थित शीत युद्धकालीन एयर फ़ोर्स बेस पर भारतीय समयानुसार आज रात 12.30 बजे बैठक करेंगे. ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 3.5 साल पुराने इस युद्ध में युद्धविराम हासिल करने से उनकी वैश्विक शांति दूत के रूप में साख मजबूत होगी और वे नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य साबित होंगे.
 

11:04 PM (एक घंटा पहले)

पुतिन संग मुलाकात से पहले ट्रंप बोले- आज ही रूस-यूक्रेन युद्धविराम हो

Posted by :- Hemant Pathak

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज अलास्का में मुलाकात होनी है.अलास्का रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध में आज ही सीजफायर  देखना चाहते हैं. बता दें कि इस बैठक का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे घातक युद्ध को खत्म करना है. जब रिपोर्टरों ने उनसे पूछा कि बैठक को सफल मानने का पैमाना क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि युद्धविराम तेजी से हो. अगर यह आज नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रहूंगा. मैं चाहता हूं कि जानें जाना बंद हो.

