US Russia Alaska Summit Live Updates: अलास्का पहुंचे ट्रंप, पुतिन संग कुछ देर में महामुलाकात, क्या युद्धविराम पर बनेगी बात?

Trump Putin Alaska Summit Live : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग का काउंट डाउन शुरू हो चुका है. दोनों नेताओं के बीच अलास्का में मीटिंग होगी. बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं. डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुक जाए. अब पुतिन के दिमाग़ में क्या है? वो क्या सोचकर इस मीटिंग में आ रहे हैं? दुनियाभर की निगाहें इस मीटिंग पर जमी हुई हैं.

ये मीटिंग सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि 4 देश -भारत, अमेरिका, रूस और यूक्रेन के लिए बड़ी अहमियत रखती है. अमेरिका के अलास्का प्रांत की राजधानी एंकोरेज में ये मीटिंग होगी. इस मीटिंग में शामिल होने से पहले ट्रंप ने कहा कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध में आज ही युद्धविराम देखना चाहते हैं.

रिपोर्टरों द्वारा पूछे जाने पर कि उनके लिए बैठक की सफलता का पैमाना क्या होगा? इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि युद्धविराम तेजी से हो. अगर यह आज नहीं होता है, तो मैं खुश नहीं रहूंगा. मैं चाहता हूं कि बेगुनाहों की जान जाना बंद हो. ट्रंप-पुतिन की महामुलाकात की हर अपडेट पढ़िए aajtak.in पर