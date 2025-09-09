scorecardresearch
 

Feedback

'तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तुझे पीटूंगा...', ट्रंप की डिनर पार्टी में मारपीट की नौबत, टॉप फाइनेंस अफसर से भिड़ गए वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और बिल पुल्टे ट्रंप प्रशासन के दो टॉप ऑफिसर हैं. उनके बीच की यह लड़ाई व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के तनाव को दर्शाती है, जो ट्रंप प्रशासन के भीतर आर्थिक नीतियों और प्रभाव के लिए चल रही प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है. हालांकि स्कॉट बेसेंट की वर्किंग स्टाइल में इस तरह के झगड़े पहले भी शामिल रहे हैं.

Advertisement
X
डायरेक्टर बिल पुल्टे (बाएं) स्कॉट बेसेंट का रवैया देख स्तब्ध थे. (Photo: ITG)
डायरेक्टर बिल पुल्टे (बाएं) स्कॉट बेसेंट का रवैया देख स्तब्ध थे. (Photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में उनके दो टॉप इकोनॉमिक अधिकारी मारपीट की नौबत तक पहुंच गए. स्थिति यहां तक पहुंच गई कि एक अधिकारी ने दूसरे के सामने कहा कि 'तेरा मुंह तोड़ दूंगा... बाहर चल'. यह घटना वाशिंगटन डीसी में एक विशेष क्लब "एक्जीक्यूटिव ब्रांच" के उद्घाटन और एक पॉडकास्ट होस्ट चमथ पालिहपितिया के जन्मदिन समारोह के दौरान हुई. ट्रंप के जिन दो अफसरों के बीच मारपीट की नौबत आई वे हैं सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस यानी कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट और फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे के बीच. 

सीएनएन के अनुसार एग्ज़ीक्यूटिव क्लब में एक रात्रिभोज के दौरान स्कॉट बेसेन्ट ने पुल्टे के मुंह पर मुक्का मारने की धमकी दी. सूत्रों के अनुसार बेसेंट  को पता चला कि बिल पुल्टे ट्रंप के सामने उनकी चुगली कर रहे हैं. 

इसकी जानकारी मिलते ही स्कॉट बेसेन्ट आपे से बाहर हो गए और उन्होंने बिल पुल्टे के चेहरे पर मुक्का मारने की धमकी दी. 

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
क्या ट्रंप ने एपस्टीन को लिखा था 'अश्लील पत्र'? डेमोक्रेट्स ने जारी किया लेटर, व्हाइट हाउस ने खारिज किया दावा 
White House trade advisor Peter Navarro
सच से सामना हुआ तो भारत पर भड़के ट्रंप के सहयोगी नवारो, रूसी तेल पर भारत के मुनाफे को बताया 'ब्लड मनी' 
Donald Trump, Narendra Modi
दोस्त बताया और फिर दे दी सेकेंड्री टैरिफ की धमकी...ट्रंप के इस रुख का भारत-अमेरिका रिश्तों पर क्या होगा असर? 
trump dinner party fight
Trump की डिनर पार्टी में भिड़े टॉप अफसर, जानें… 
Navaro_Statement
भारत पर फिर भड़के Trump के सहयोगी नवारो 

यह घटना 4 सितंबर 2025 को वाशिंगटन डीसी में एक निजी डिनर के दौरान हुई. इस डिनर में कई बड़े नाम मौजूद थे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी, कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, इंटीरियर सेक्रेटरी डग बर्गम, और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड.

लगभग 30 मेहमानों के लिए एक लम्बी मेज सजाई गई थी जिस पर उच्च श्रेणी के क्रिस्टल और चीनी मिट्टी के बर्तन लगे थे. 

लेकिन कॉकटेल पार्टी के शोरगुल के बीच बेसेंट ने पुल्टे पर गालियों से भरी तीखी टिप्पणी की. दरअसल खबर यह है कि स्कॉट बेसेन्ट ने कई लोगों से सुना था कि फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के निदेशक ट्रंप के सामने उनकी बुराई कर रहे थे. 

Advertisement

मौका मिलते ही बेसेंट ने पुल्टे से कहा, "तुम राष्ट्रपति से मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? भाड़ में जाओ." "मैं तुम्हारे मुंह पर मुक्का मार दूंगा."

अमेरिकी राजनीति पर गहरी नजर रखने वाली वेबसाइट पॉलटिको में इस झगड़े की विस्तार से रिपोर्ट छपी है. 

बेसेंट की प्रतिक्रिया देख पुल्टे स्तब्ध लग रहा था. चश्मदीदों के अनुसार इस तनावपूर्ण मुठभेड़ के बाद क्लब के सह-मालिक और फाइनेंसर ओमीद मलिक को हस्तक्षेप करना पड़ा. लेकिन बेसेंट को यह मंजूर नहीं था. वह पुल्टे को पार्टी से ही बार निकलवाना चाहता था. 

बेसेंट ने क्लब मलिक से कहा, "या तो वो यहां रहेगा या मैं. तुम मुझे बताओ कि यहां से कौन निकलेगा."

"या फिर," उसने आगे कहा, "हम बाहर जा सकते हैं."


"क्या करने?" पुल्टे ने पूछा. "बात करने?"

"नहीं," बेसेंट ने जवाब दिया. "मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा."

स्थिति को शांत करने के लिए मलिक ने उन लोगों को अलग किया और बेसेंट को शांत करने के लिए क्लब के दूसरे हिस्से में ले गए. डिनर के दौरान बेसेंट और पुल्टे को मेज के विपरीत छोर पर बिठाया गया.

इस घटना पर बेसेंट, पुल्टे, मलिक और व्हाइट हाउस ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. 

ट्रंप को उम्मीद थी तीनों साथ मिलकर काम करेंगे

Advertisement

ट्रंप ने मई में घोषणा की थी कि बेसेंट, वाणिज्य मंत्री ल्यूटनिक और पुल्टे मिलकर काम करेंगे. लेकिन ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के अनुसार इन अफसरों के बीच एक तरह की ज़मीनी जंग छिड़ी हुई है. इस विवाद से परिचित कुछ लोगों का कहना है कि बेसेंट का मानना ​​है कि पुल्टे ने खुद को उन मामलों में शामिल कर लिया है जिसे वित्त मंत्री अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं.

ट्रंप से कई सीट दूर बैठे बेसेंट

यह पहली बार नहीं है जब बेसेंट का ट्रंप के किसी सलाहकार से झगड़ा हुआ हो. इस साल की शुरुआत में कई सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि बेसेंट का एलॉन मस्क से तीखी बहस हुई थी.  

बेसेंट रविवार को ट्रंप के साथ यूएस ओपन में शामिल हुए हालांकि उन्हें राष्ट्रपति से कुछ सीटें दूर बैठाया गया था. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement