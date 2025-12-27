अमेरिका में बर्फबारी का कहर! न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में इमरजेंसी, 16 हजार से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर

अमेरिका के पूर्वोत्तर (नॉर्थईस्ट) हिस्से में बर्फबारी और बर्फीली बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. क्रिसमस के बाद यात्रा कर रहे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि खराब मौसम के कारण शनिवार को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द या देरी से संचालित हुईं. हालात को देखते हुए न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में 'वेदर इमरजेंसी' (मौसम आपातकाल) घोषित कर दी गई.

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार तड़के न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कनेक्टिकट और आसपास के इलाकों में बर्फ और बर्फीली बारिश हुई. प्रशासन ने खतरनाक हालात को देखते हुए लोगों को सड़कों पर न निकलने की सलाह दी.

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, “न्यूयॉर्क वासियों की सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है. मैं इस तूफान के दौरान सभी से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील करती हूं.”

राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) के अनुसार, सेंट्रल न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज़ से लेकर लॉन्ग आइलैंड तक 6 से 10 इंच (15 से 25 सेंटीमीटर) तक बर्फ गिरी. वहीं न्यूयॉर्क सिटी में रातभर में 2 से 4 इंच बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच बर्फ जमी, जो वर्ष 2022 के बाद सबसे अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक बॉब ओरावेक ने बताया कि भारी बर्फबारी का दौर थम चुका है और दोपहर तक हल्की बर्फबारी भी खत्म हो जाएगी.

हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित

भले ही बर्फबारी कम हो गई, लेकिन इसका असर यात्रियों पर साफ दिखा. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, शनिवार सुबह तक अमेरिका के भीतर 14,400 से अधिक घरेलू उड़ानें रद्द या देरी से संचालित हुईं. इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क क्षेत्र के बड़े हवाई अड्डे जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लागार्डिया एयरपोर्ट और न्यूआर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहे.

इसके अलावा, अमेरिका से आने-जाने वाली करीब 2,100 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द कर दी गईं.

अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और जेटब्लू एयरवेज ने यात्रियों को राहत देते हुए मौसम के कारण प्रभावित यात्राओं के लिए रीबुकिंग पर लगने वाले परिवर्तन शुल्क माफ कर दिए हैं.

सड़क यातायात भी प्रभावित

पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स के बड़े हिस्सों में आइस स्टॉर्म चेतावनी और शीतकालीन मौसम परामर्श जारी किया गया है. न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में कई अंतरराज्यीय राजमार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.

न्यू जर्सी की कार्यवाहक गवर्नर ताहेशा वे ने कहा, “यह तूफान सड़क परिस्थितियों को बेहद खतरनाक बना सकता है और छुट्टियों की यात्रा को प्रभावित करेगा. हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे यात्रा से बचें और सड़क साफ करने वाली टीमों को अपना काम करने दें.”

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तापमान में गिरावट के कारण बर्फ जमने का खतरा बना रहेगा और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

