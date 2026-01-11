अंधाधुंध फायरिंग से फिर दहला अमेरिका, मिसिसिपी में मास शूटिंग की 3 महीने में दूसरी घटना

अमेरिका के पूर्वी मिसिसिपी में शुक्रवार रात सिलसिलेवार फायरिंग में छह लोगों की मौत हो गई. इस घटना में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.

और पढ़ें

स्थानीय स्रोतों के मतुाबिक, मिसिसिपी में हुई गोलीबारी में ये मौतें तीन अलग-अलग जगहों पर हुई हैं. क्ले काउंटी के शेरिफ एडी स्कॉट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पुष्टि की कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. हालांकि स्कॉट ने अपनी पोस्ट में पीड़ितों की सटीक संख्या का जिक्र नहीं किया, लेकिन डब्ल्यूटीवीए ने बताया कि गोलीबारी में छह लोग मारे गए हैं.

शेरिफ ने बाद में इस मीडिया आउटलेट को जानकारी देते हुए कहा कि ये घटनाएं आलाबामा सीमा के पास वेस्ट पॉइंट शहर और उसके आसपास हुीं. हिंसा की वजह से कई निर्दोष लोगों की जानें चली गईं. उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं और जल्द से जल्द अपडेट जारी करेंगे.

बता दें कि मिसिसिपी में इससे पहले 10 अक्टूबर 2025 को भी गोलीबारी हुई थी जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी और 12 लोग घायल हुए थे. ये फायरिंग लीलैंड शहर के एक हाईस्कूल में आयोजित फुटबॉल मैच के तुरंत बाद हुई थी. इसके अलावा, 2024 में मिसिसिपी में रिकॉर्ड 24 मास शूटिंग हुईं, जिनमें 22 मौतें और 125 घायल हुए थे.

---- समाप्त ----