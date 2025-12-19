US: नशे की हालत में थी महिला, भारतीय मूल के कैब ड्राइवर पर शोषण का आरोप, कौन है सिमरनजीत सिंह?

अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में एक भारतीय मूल के कैब ड्राइवर पर एक बेहोश पैसेंजर का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, वेंचुरा काउंटी शेरिफ़ ऑफिस ने बताया कि 35 साल के सिमरनजीत सिंह सेखों को 21 साल की एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया. घटना पिछले महीने की बताई जा रही है.

सेखों के खिलाफ जांच नवंबर 2025 में शुरू हुई थी, जब मेजर क्राइम्स सेक्शुअल असॉल्ट यूनिट को कैमारिलो शहर में एक हमले की रिपोर्ट मिली.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि बेकर्सफील्ड के रहने वाले सेखों के और भी पीड़ित हो सकते हैं, जिनकी रिपोर्ट नहीं की गई है.

सिमरनजीत सिंह सेखों कौन हैं?

फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक, सेखों कैलिफ़ोर्निया में रहने वाले एक राइडशेयर ड्राइवर हैं और बेकर्सफ़ील्ड के रहने वाले हैं. अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि कथित घटना के वक्त वह किस राइडशेयर या कैब सर्विस के लिए काम कर रहे थे. अधिकारियों ने उनके इमिग्रेशन या वीज़ा स्टेटस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी सिमरनजीत सिंह सेखों ने 27 नवंबर को करीब 1:00 बजे थाउज़ेंड ओक्स के एक बार से पीड़िता को कैमारिलो में उसके घर छोड़ने के लिए पिक किया था. जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, यह घटना 27 नवंबर की सुबह हुई थी. सेखों पर आरोप है कि उसने 21 साल की महिला को कैमारिलो ले जाने के लिए पिक किया था.

पुलिस ने बताया कि महिला बहुत ज़्यादा नशे में थी और अपना ख्याल रखने की हालत में नहीं थी. सफर के वक्त वह कथित तौर पर गाड़ी में सो गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन जांचकर्ताओं का आरोप है कि सेखों बेहोश यात्री के साथ कैमारिलो में गाड़ी चलाता रहा और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.

वेंचुरा काउंटी शेरिफ़ ऑफिस की मेजर क्राइम्स सेक्शुअल असॉल्ट यूनिट की जांच के बाद सेखों को गिरफ्तार किया गया. उस पर एक बेहोश पर्सन के साथ रेप का आरोप लगाया गया है.

