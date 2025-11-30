scorecardresearch
 
US: कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी, कई लोग घायल, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के स्टॉकटन में शनिवार रात हुई फायरिंग की घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है. फिलहाल घायलों की हालत, फायरिंग की वजह और हमलावरों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में शनिवार रात हुई फायरिंग में कई लोग घायल हो गए. (Representational Photo)
अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के स्टॉकटन शहर में शनिवार रात फायरिंग की एक गंभीर घटना सामने आई है. इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं. यह जानकारी सैन जोक्विन काउंटी शेरिफ ऑफिस की ओर से दी गई है.

शेरिफ ऑफिस के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. फिलहाल घायलों की हालत को लेकर कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

जांच में जुटी पुलिस

अधिकारियों ने बताया कि घटना स्थल को अभी भी सुरक्षित रखा गया है और पूरा इलाका जांच के दायरे में है. जांच एजेंसियां सबूत जुटाने में लगी हुई हैं. फायरिंग के कारणों और हमलावरों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है.

10 लोगों के घायल होने का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फायरिंग में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 9 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा और 23 साल का युवक शामिल है. बताया जा रहा है कि यह फायरिंग एक बच्चे की बर्थडे पार्टी के दौरान हुई. सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे घटनास्थल के वीडियो में भारी संख्या में पुलिस और एंबुलेंस की मौजूदगी दिखाई दे रही है. कई सड़कों को बंद कर दिया गया है.

'बच्चों की बर्थडे पार्टी पर फायरिंग'

कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं. एक व्यक्ति ने लिखा, 'मैं पास ही एक मीटिंग से निकल रहा था, तभी गोलियों की आवाज सुनी. क्या किसी को पता है कि इसमें कोई सफेद एसयूवी शामिल थी?' एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, 'पास ही बच्चों की बर्थडे पार्टी चल रही थी. परिवार के कई लोग मौजूद थे. हमने गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन पहले लगा कि यह पटाखे हैं.'

---- समाप्त ----
