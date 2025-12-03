विदेश में भी नहीं बचोगे! रोहित गोदारा गैंग ने कैलिफोर्निया फायरिंग की ली जिम्मेदारी, ISI को फंडिंग का आरोप

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैंगवार रुकने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया से सामने आया है, जहां भारत में वांटेड माने जाने वाले सौरव महाकाल के करीबी के ठिकाने पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने लेने का दावा किया है.

गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि यह हमला उनकी ओर से करवाया गया है. इस दावे ने भारतीय एजेंसियों और विदेशी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है.

कैलिफोर्निया फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा

रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बाक्सर नाम के अकाउंट से एक लंबा पोस्ट जारी किया गया. इसमें लिखा गया है कि मैं महेंद्र डेलाना, राहुल रिनाउ हूं. कैलिफोर्निया में राकेश राजदेव (RR) के घर पर जो फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि राकेश राजदेव और सौरव, जो महादेव बुक चला रहे हैं, पाकिस्तान और ISI को फंडिंग करते हैं. गैंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह देश के साथ गद्दारी है और जो भी पाकिस्तान को फंडिंग करेगा, वह उनका दुश्मन माना जाएगा.

पोस्ट में दावा किया गया कि राकेश राजदेव और सौरव महाकाल दुबई में दाऊद के भाई से मिलते हैं और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चलाते हैं. गैंग ने धमकी भरे शब्दों में लिखा कि चाहे 400 गार्ड क्यों न लगा लो, हमारे लिए किसी भी देश में किसी को भी मरवाना मुश्किल नहीं है.

गैंग का इंटरनेशनल नेटवर्क और बढ़ती घटनाएं

लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग पिछले कुछ समय से कनाडा, अमेरिका, दुबई और फिलीपींस जैसे देशों में लगातार शूटआउट और टारगेट किलिंग करा रहे हैं. इन घटनाओं ने भारतीय गैंगस्टरों के इंटरनेशनल नेटवर्क की ताकत और पहुंच दोनों को उजागर किया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह नेटवर्क विदेशों में बैठे एजेंटों और फंडिंग के जरिए काम कर रहा है.

गैंग के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि अगर विरोधी नहीं सुधरे तो अगली बार सीधा अंजाम दिया जाएगा. पोस्ट में यह भी कहा गया कि जो भी देश के खिलाफ जाएगा या पाकिस्तान को फंडिंग करेगा, वह तैयार रहे. जल्द मुलाकात होगी. गैंग के इस खुले धमकी भरे संदेश ने माहौल को और तनावपूर्ण कर दिया है.

