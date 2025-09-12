scorecardresearch
 

'भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर ज्यादा मतभेद नहीं', बोले ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के लिए सर्जियो गोर का नाम फाइनल किया है. गोर ने कहा कि अमेरिका-भारत के बीच टैरिफ विवाद ज्यादा गंभीर नहीं हैं और यह कुछ हफ्तों में सुलझ जाएगा. दोनों देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य समान हैं.

ट्रंप ने अपने करीबी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत चुना है (Photo: AP)
भारत में अगले राजदूत पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुने गए सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद नहीं हैं. साथ ही कहा कि आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी समस्याओं का हल निकल सकता है.

ट्रंप के करीबी सहयोगी और व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर सर्जियो गोर ने कहा कि हाल के टैरिफ विवादों और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर मतभेद होने के बावजूद अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं.

अमेरिकी राजदूत बनने के लिए सीनेट समिति की सुनवाई में सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ के मुद्दे पर ज्यादा मतभेद नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यह जल्द ही, अगले कुछ हफ्तों में सुलझ जाएगा. गोर ने यह भी बताया कि अमेरिका और भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य एक जैसे हैं और चीन के मुकाबले उनके रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं.

ये अमेरिका और भारत के रिश्तों में थोड़े बदलाव का संकेत है, जो पिछले हफ्तों में तनाव का सामना कर रहे थे. दरअसल, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सर्जियो गोर का सीनेट पैनल के सामने परिचय कराया. रुबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध महत्वपूर्ण हैं, जो भविष्य में दुनिया का नक्शा तय करेगा.

अमेरिका लंबे समय से भारत को चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अहम साथी मानता आया है. लेकिन व्यापार को लेकर बढ़ते तनाव ने दोनों देशों के रिश्ते की मजबूती पर सवाल खड़ा कर दिया है. भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र खोलने से मना कर दिया, जिससे टैरिफ पर बातचीत प्रभावित हुई. फिलहाल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सालाना 190 अरब डॉलर से ऊपर है.

अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. हालांकि ट्रंप प्रशासन ने पहले 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया, जो कि 27 अगस्त से लागू हो गया है. अमेरिका ने अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने की वजह भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को बताया था. 

