डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क एस्पर को डिफेंस सेक्रेटरी पद से हटाया, क्रिस्टोफर मिलर को सौंपी कमान

कई दिनों से चले आ रहे मतभेद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया है. उन्होंने उनकी जगह क्रिस्टोफर मिलर को इस पद की जिम्मेदारी दी है. ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए इस बात का आधिकारिक एलान किया.

ट्रंप ने ट्वीट में लिखा है, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि क्रिस्टोफर सी मिलर, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र के उच्च सम्मानित निदेशक को तुरंत प्रभाव से अंतरिम डिफेंस सेक्रेटरी बनाया जाता है. क्रिस अच्छा काम करेंगे. मार्क को उनकी सेवाएं देने के लिए शुक्रिया.''

सूत्रों की मानें को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एस्पर पहले से ही इस्तीफा देने या फिर बर्खास्तगी झेलने के लिए तैयार थे. खासकर तब अगर ट्रंप ये चुनाव जीत जाते. हालांकि पेंटागन ने इस मामले में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..