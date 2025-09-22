scorecardresearch
 

कई महीनों बाद एक मंच पर नजर आए ट्रंप और एलॉन मस्क, व्हाइट हाउस ने कही ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिजनेसमैन एलॉन मस्क एरिज़ोना में आयोजित चार्ली किर्क की मेमोरियल सभा में महीनों बाद एक साथ नजर आए. मनमुटाव के चलते मस्क ने मई में ट्रंप के सरकारी विभाग DOGE से इस्तीफा दिया था. श्रद्धांजलि सभा में दोनों को हाथ मिलाते कैमरे में कैद किया गया.

मंच पर बातचीत करते दिखे ट्रंप और एलन मस्क (Photo: AP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिजनेसमेन एलॉन मस्क कुछ महीने पहले हुए अपने अलगाव के बाद, एरिज़ोना में चार्ली किर्क की मेमोरियल सभा में फिर से एक साथ नजर आए. 'Turning Point USA' के फाउंडर को याद करते हुए भाषणों के दौरान रविवार को ग्लेनडेल के स्टेट फ़ार्म स्टेडियम में दोनों को कैमरे पर हाथ मिलाते हुए देखा गया.

महीनों तक ट्रंप के 'पहले दोस्त' रहने के बाद, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन ने मई के अंत में व्हाइट हाउस से नाटकीय ढंग से विदाई ली, जब उनके और राष्ट्रपति के बीच मनमुटाव शुरू हो गया.

ट्रंप और मस्क के बीच बातचीत तस्वीर को व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. इसके कैप्शन में लिखा गया, "अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और एलॉन मस्क, चार्ली के लिए."

रविवार (21 सितंबर) को दिवंगत कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की याद में यह सभा करवाई गई थी और यहां पर ट्रंप और एलॉन मस्क को हाथ मिलाते हुए देखा गया. एरिज़ोना में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में ट्रंप के साथ उनके परिवार के सदस्य और सीनियर रिपब्लिकन लीडर्स भी शामिल हुए.

यह भी पढ़ें: अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे शहबाज शरीफ, ट्रंप से करेंगे मुलाकात, UN में उठाएंगे गाजा का मुद्दा

साथ काम कर चुके हैं ट्रंप और मस्क

एलॉन मस्क ने ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का नेतृत्व किया था, जिसका मकसद सरकारी खर्च में कटौती करना था, लेकिन मई के आखिरी दिनों में उन्होंने इसमें अपनी भागीदारी वापस ले ली. उन्होंने यह फैसला ट्रंप के साथ मतभेद होने के बाद लिया था. मस्क के नेतृत्व में DOGE ने लाखों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, कई एजेंसियों को खाली कर दिया और हज़ारों सरकारी अनुबंधों और अनुदानों को खत्म कर दिया.

