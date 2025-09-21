अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे शहबाज शरीफ, ट्रंप से करेंगे मुलाकात, UN में उठाएंगे गाजा का मुद्दा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 22 से 26 सितंबर तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सेशन में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा करेंगे. इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के मौके पर चुनिंदा मुस्लिम नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने की योजना बनाई है. शहबाज के साथ पाक विदेश मंत्री इशाक डार, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

पाक विदेश कार्यालय (FO) के बयान के मुताबिक, 'प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस बैठक में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे. अपने महासभा संबोधन में वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 'लंबित' समस्याओं के समाधान की अपील करेंगे.'

यह भी पढ़ें: 'कश्मीर मुद्दे के हल के बगैर, भारत-पाक...', लंदन में शहबाज ने खोला झूठ का पिटारा

UN में उठाएंगे गाजा का मुद्दा

शहबाज विशेष रूप से गाजा में गंभीर संकट की ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करेंगे और फिलिस्तीनियों के कष्ट को समाप्त करने के लिए निर्णायक कदम उठाने की मांग करेंगे. इसके अलावा, वह क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इस्लामोफोबिया और सतत विकास जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर पाकिस्तान का नजरिया प्रस्तुत करेंगे.

यह भी पढ़ें: 'इजरायल के हमले रोकने के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट...' , कतर में बोले PAK पीएम शहबाज शरीफ

Advertisement

शहबाज का अमेरिका में शेड्यूल

जानकारी के मुताबिक, शहबाज UNGA सत्र के दौरान कई उच्चस्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठकें, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव (GDI) की उच्चस्तरीय बैठक और जलवायु कार्रवाई पर विशेष उच्चस्तरीय कार्यक्रम शामिल हैं. इसके अलावा, वह कई विश्व नेताओं और वरिष्ठ UN अधिकारियों से द्विपक्षीय बैठकों में भी मुलाकात करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर विचार साझा करेंगे.

---- समाप्त ----