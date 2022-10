अमेरिका का जमकर छलक रहा पाकिस्तान प्रेम, अब PoK को लेकर कह दी बड़ी बात

भारत को अपना अच्छा दोस्त बताने वाले अमेरिका की नजदीकियां लगातार पाकिस्तान के साथ बढ़ती जा रही हैं. इसका ताजा उदाहरण अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम का पीओके दौरा है, जिसको लेकर पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के एक ट्वीट ने भारत तक हलचल मचा दी. ट्वीट में पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) को 'आजाद कश्मीर' कहकर संबोधित किया गया है.

दरअसल, अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने तीन अक्टूबर को पीओके क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान वे पीओके के मुजफ्फराबाद में स्थित मोहम्मद अली जिन्ना की याद में बने डाक बंगले पर भी पहुंचे. डोनाल्ड ब्लोम की यात्रा को लेकर यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद की ओर से ट्वीट भी किया गया, जिसमें पीओके को आजाद कश्मीर बताया गया.

Ambassador Blome hosted a reception to meet with members of the Muzaffarabad chapter of @PakUSAlumni , the world’s largest U.S. alumni program. There are 950 #PUAN members in AJK. #PakUSat75 1/2 pic.twitter.com/z6OrMIx5Kn

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने पीओके को आजाद कश्मीर कहने पर ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारत कई बार कह चुका है कि पीओके भारत का क्षेत्र है और हम चीन- पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का विरोध करते हैं, क्योंकि वह हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है, और यह बात अमेरिका को भी मालूम है.

Persisting in calling it AJK. India has repeatedly said PoK is Indian territory & we oppose CPEC bcoz it violates our sovereignty, US aware. Visit c’ld have been quiet without publicity. IsAmb ill briefed or is to convey US no longer considers it “disputed” territory. https://t.co/llmkCgfZwy