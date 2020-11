Corona World Updates: अमेरिका में कोरोना के मामले 1.1 करोड़ पार, इन 5 देशों में सबसे ज्यादा मौतें

दुनिया भर के देशों में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं. इस महामारी के मामले बढ़कर हुए 5.49 करोड़ से अधिक हो गए हैं. वहीं अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 13.26 लाख से ज्यादा हो चुकी है. जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में अब तक 3.82 करोड़ लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं.

साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की वापसी के बाद हड़कंप मच गया है. यहां कोरोना के 14 नए मामले आने के बाद प्रशासन ने संदिग्ध इलाकों में मास टेस्टिंग का ऐलान किया है. वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और नॉर्दर्न टेरिटरी जैसे कई राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया है.

अमेरिका में कोरोना के मामले 1.1 करोड़ पार

अमेरिका में कोविड-19 के मामले 1.1 करोड़ के भी पार पहुंच जाने के बाद अब कई राज्यों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए हैं. कोरोना वायरस के करीब 10 लाख मामले एक हफ्ते से भी कम समय के भीतर सामने आए हैं.

वाशिंगटन और कई अन्य राज्यों की राह पर चलते हुए मिशिगन ने भी संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. मिशिगन में हाई स्कूल और कॉलेज व्यक्तिगत उपस्थिति कक्षाएं बंद करने, रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करने की व्यवस्था बंद करने और खेलकूद गतिविधियों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. ये नए नियम 3 हफ्ते तक प्रभावी रहेंगे.

दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका में देखने को मिला है. देश में अबतक 2.45 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकि है. मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 1.65 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकि है. इस लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है, जहां 1.30 लाख लोगों की मौत हुई है.

सबसे ज्यादा कोरोना मामले वाले 5 देश

अमेरिका - 11,190,611

भारत - 8,845,127

ब्राजील - 5,863,093

रूस - 1,932,711

फ्रांस - 1,916,462

इन 5 देशों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें...

अमेरिका - 247,142

ब्राजील - 165,798

भारत - 130,070

मैक्सिको - 98,542

यूके - 52,240

WHO के 65 कर्मचारी संक्रमित

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुख्यालय में तैनात इसके 65 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के मुताबिक एक आंतरिक ई-मेल से इस बात का खुलासा हुआ है. हालांकि, WHO का कहना है कि उसके जिनेवा स्थित स्थल पर वायरस का कोई प्रसार नहीं है.

यह खुलासा यूरोप में, मेजबान देश स्विट्जरलैंड और खासकर जिनेवा में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच हुआ है. मेल में कहा गया है कि संक्रमण की जद में आए आधे से ज्यादा कमर्चारी ऐसे हैं जो घर से काम कर रहे हैं. इनमें से डब्ल्यूएचओ के 32 कर्मचारी ऐसे हैं जो मुख्यालय भवन परिसर में काम करते हैं.

दक्षिण कोरिया में 200 से अधिक नए मामले

दक्षिण कोरिया में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 200 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिसके मद्देनजर अधिकारी देश में सामाजिक दूरी संबंधी नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहे हैं. सोमवार को यहां कोविड-19 के 223 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 28,769 हो गए. देश में कोविड-19 से 494 लोगों की मौत हो चुकी है.

न्यूजीलैंड में मास्क के लिए कानून

न्यूजीलैंड ने देशभर के विमानों में लोगों के लिए मास्क लगाना कानूनी रूप से बाध्यकारी कर दिया है. यह नियम गुरुवार से लागू होगा. वहीं, ऑकलैंड में सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के वक्त भी मास्क पहनना होगा. वैसे ये नियम 12 साल से कम उम्र के बच्चों तथा किराये की टैक्सियां लेने वाले यात्रियों पर पर लागू नहीं है, हालांकि वाहन चालकों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा.

