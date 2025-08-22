NATO प्रमुख संग बैठक में बोले ज़ेलेंस्की, पुतिन से मुलाकात में बाधा डाल रहा रूस

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात को रोकने के लिए रूस हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. कीव में NATO महासचिव मार्क रट्टे के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि बैठक को रोकने की जिम्मेदारी रूस की है, जबकि यूक्रेन नेताओं से मिलने से नहीं डरता.

ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने NATO महासचिव मार्क रुट के साथ यूक्रेन के लिए अन्य देशों द्वारा सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि ये गारंटी NATO के अनुच्छेद 5 के समान होनी चाहिए, जो एक सदस्य पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला मानता है.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह एक बड़ी पहल की शुरुआत है और यह आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भागीदारों द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता और यूक्रेनी सेना को मजबूत बनाए रखने की जरूरत शामिल है.

रूस पर दबाव बनाने की अपील...

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से रूस पर दबाव बनाने की अपील की है, जिससे वह कम से कम एक न्यूनतम उत्पादक स्थिति में आ सके. उन्होंने यह भी कहा कि अगर रूस शांति में कोई रुचि नहीं दिखाता है, तो उसके सहयोगियों को उस पर नए बैन लगाने चाहिए. ज़ेलेंस्की ने बार-बार पुतिन से मिलने का आह्वान किया है.

