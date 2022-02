यूक्रेन की धरती...खाने के पड़े लाले और बीच ट्रेन में शुरू हो गया 'गुरू का लंगर'

यूक्रेन में इस समय रूसी सैनिकों का कहर जारी है. रूस ने जिस अंदाज में चौतरफा हमला किया है, यूक्रेन बुरी तरह घिर चुका है और जमीन पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. स्थिति इतनी खराब है कि अब कई लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हैं जहां पर खाने के लिए भी लंबी-लंबी लाइने लग रही हैं.

अब उन उदासीन तस्वीरों के बीच एक वीडियो ने पूरे यूक्रेन को नई उम्मीद दी है. ये वीडियो गुरू के लंगर की है जो एक ट्रेन में चलाया जा रहा है. बताया गया है कि पूर्वी यूक्रेन से पश्चिम की ओर एक ट्रेन सक्रिय है. उसी ट्रेन में हरदीप सिंह नाम के शख्स लोगों की सेवा कर रहे हैं, सभी को खाना खिला रहे हैं. वीडियो में भी दिख रहा है कि चलती ट्रेन में कई लोगों को लंगर खिलाया जा रहा है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और हर कोई इस सेवा की तारीफ करता नहीं थक रहा है.

#Ukraine: Guru Ka Langar on a train



These guys were fortunate to get on this train which is travelling east of Ukraine to the west (to Polish border )



Hardeep Singh has been providing Langar and assistance to many students from different countries.What a guy#UkraineRussia pic.twitter.com/CyWZnWVePz