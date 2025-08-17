scorecardresearch
 

Feedback

'Stay Tuned...', पुतिन से मुलाकात के 2 दिन बाद ट्रंप बोले- रूस को लेकर कुछ बड़ी प्रगति हुई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर रूस को लेकर 'बिग प्रोग्रेसिव' यानी बड़ी प्रगति का दावा किया है. ये बयान उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद आया है.

Advertisement
X
ट्रंप और पुतिन की मीटिंग अलास्का में हुई थी (Photo: AP))
ट्रंप और पुतिन की मीटिंग अलास्का में हुई थी (Photo: AP))

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर रूस को लेकर 'बिग प्रोग्रेसिव' यानी बड़ी प्रगति का दावा किया है. ये बयान उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद आया है.

ट्रंप ने अपने संक्षिप्त संदेश में लिखा कि 'Big progress on Russia, stay tuned'. यानी 'रूस पर बड़ी प्रगति हुई है, देखते रहिए...'. हालांकि उन्होंने इस प्रगति के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी शेयर नहीं की.

सम्बंधित ख़बरें

Melania Trump Letter To Putin
'आप ही बच्चों की मधुर मुस्कान लौटा सकते हैं, अब समय आ गया है...' मेलानिया ट्रंप पुतिन को लिखा भावुक खत 
Putin and Trump
“US का मॉस्को से 20% बढ़ा व्यापार” 
Duniya AajTak
ट्रंप से मुलाकात के बाद यूक्रेन जंग पर क्या बोले पुतिन? देखें दुनिया आजतक 
Vladimir Putin-Donald Trump
ये क्या कर रहे ट्रंप? भारत को रूसी तेल पर धौंस... लेकिन खुद US का मॉस्को से व्यापार 20% बढ़ा  
Trump and Putin met in Alaska
खत्म होगी जंग या तूफान से पहले की शांति? अलास्का से गदगद होकर लौटे पुतिन, अब ट्रंप-जेलेंस्की की मीटिंग पर नजरें 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया अलास्का में हुई मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को NATO जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर विचार कर सकता है. ये अटकलें तब और तेज हुईं जब राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने खुलासा किया कि वार्ता के दौरान पुतिन ने पहली बार इस तरह की व्यवस्था पर खुलापन दिखाया.

कैसी रही ट्रंप-पुतिन की मीटिंग?

विटकॉफ़ ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हुए कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश वास्तव में अनुच्छेद-5 जैसी भाषा में सुरक्षा गारंटी दे सकते हैं. ये पहली बार है जब पुतिन ने ऐसे प्रस्ताव के लिए रज़ामंदी दिखाई है. हालांकि करीब तीन घंटे चली बैठक के बावजूद दोनों नेताओं के बीच युद्ध रोकने पर कोई ठोस सहमति नहीं बनी. लिहाजा, यूरोपीय सरकारें अब रूस पर दबाव बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार कर रही हैं. 

Advertisement

US के विदेश मंत्री ने दिए बड़े संकेत

इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिया कि ट्रंप-पुतिन वार्ता में कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई है जो भविष्य में शांति की दिशा में प्रगति ला सकते हैं. रूबियो ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम रूस-यूक्रेन शांति समझौते के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ आगे की बैठक का आधार बन सके. हालांकि, रूबियो ने चेतावनी भी दी कि अगर शांति समझौता नहीं हो पाता है, तो रूस के खिलाफ अतिरिक्त कदम उठाने होंगे. उन्होंने साफ किया कि अमेरिका युद्ध समाप्त कराने की कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन इसकी सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती. रूबियो ने कहा कि अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो हज़ारों लोगों की मौत जारी रहेगी. हम शायद वहीं पहुंच जाएं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हालात उस दिशा में बढ़ें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement