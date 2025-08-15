scorecardresearch
 

10 रूसी एजेंट के बराबर 10 अमेरिकी एजेंट, बंदूक भी समान... अलास्का में पुतिन-ट्रंप मीटिंग से पहले होटल फुल, कारें खत्म!

अलास्का में ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में पारस्परिकता नियमों (Reciprocity rules) पूरा खयाल रखा गया है. कोई भी पक्ष दूसरे के दरवाज़े नहीं खोलेगा और न ही दूसरे के वाहनों में सवार होगा. अगर किसी बैठक कक्ष के बाहर 10 अमेरिकी एजेंट तैनात हैं, तो दूसरी तरफ 10 रूसी एजेंट भी तैनात होंगे. एक व्यक्ति ने बताया कि हर चीज का मिलान शरीर से शरीर और बंदूक से बंदूक के हिसाब से किया जाएगा.

अलास्का में कई संगठनों ने यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन की योजना बनाई है. (Photo: AFP)
अमेरिका का अलास्का शहर दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की मेजबानी के लिए तैयार है. यह एक ऐसी मुलाकात है जिस पर दुनिया का भू-राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा. इस मीटिंग की सफलता यूक्रेन के लिए दुनिया से संबंधों के आयाम खोल सकती है. 

 अलास्का में 15 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होने वाली इस मीटिंग के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं. ये मीटिंग अलास्का के एंकोरेज शहर के उत्तरी छोर पर स्थित जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन (Joint Base Elmendorf-Richardson) में हो रही है.

 यह स्थान एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है, इसे इसकी उच्च सुरक्षा और सामरिक महत्व के कारण चुना गया है. यह जगह सुरक्षित सैनिक परिसरों, नियंत्रित एयरस्पेस और अत्याधुनिक सैन्य संसाधनों के कारण चुना गया है.

10 अमेरिकी एजेंट तो 10 रूसी एजेंट भी होंगे तैनात

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग का प्रोटोकॉल इस तैयारियों पर नजर रखे हुए. अधिकारियों ने बताया कि द्विपक्षीय बैठक में पारस्परिकता नियमों (Reciprocity rules) पूरा खयाल रखा गया है. इसका मतलब है कि एक नेता के साथ किया गया हर शिष्टाचार दूसरे नेता के साथ भी मेल खाना चाहिए. रूसी सुरक्षाकर्मी पुतिन की तत्काल गतिविधियों पर नजर रखेंगे, जबकि सीक्रेट सर्विस एक बाहरी घेरा बनाए रखेगी.

कोई भी पक्ष दूसरे के दरवाज़े नहीं खोलेगा और न ही दूसरे के वाहनों में सवार होगा. अगर किसी बैठक कक्ष के बाहर 10 अमेरिकी एजेंट तैनात हैं, तो दूसरी तरफ 10 रूसी एजेंट भी तैनात होंगे. एक व्यक्ति ने बताया कि हर चीज का मिलान शरीर से शरीर और बंदूक से बंदूक के हिसाब से किया जाएगा. यानी कि जितने लोग इधर उतने ही लोग उधर. जितने हथियार इस साइड, उतने ही उस साइड.

अलास्का के एंकोरेज शहर की तस्वीर. (Photo- AFP)

यह समरूपता आगमन के काफिले से लेकर कमरे में अनुवादकों की नियुक्ति तक दिखेगी. दोनों पक्ष अपनी-अपनी भाषा टीमें लाएंगे. 

सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है." 

यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रह रहे हैं रूसी डेलिगेट्स

अलास्का की मीडिया इसे ऐंकोरेज के इतिहास की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना बता रही है. लेकिन इस मीटिंग की वजह से अलास्का में संसाधनों की भारी कमी हो गई है. अलास्का में अभी पर्यटन का सीजन होने से होटल पहले से ही बुक हैं. मीटिंग बाद में शेड्यूल होने की वजह से अलास्का में डेलिगेट्स को रहने के लिए कमरा नहीं मिल पा रहा है. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुछ रूसी प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालय के डॉरमेट्री में रहा पड़ रहा है. 

डॉरमेट्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में एक ऐसा स्थान होता है जहां छात्रों के रहने और सोने के लिए कई बिस्तर वाले कमरे होते हैं. 

अलास्का से चलने वाली अंग्रेजी वेबसाइट alaskasnewssource के अनुसार गुरुवार को एंकोरेज में अगले कुछ दिनों के लिए होटल या किराये की कार ढूंढना लगभग असंभव था. 

किराये पर कार भूल जाइए

यहां होटल वीकेंड के लिए पहले ही बुक हो चुका है और होटल कैप्टन कुक की वेबसाइट पर कोई जगह उपलब्ध नहीं है. जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो किसी को जानता हो, तब तक गाड़ी किराए पर लेने की बात भूल जाइए. 

एंकोरेज की मेयर सुज़ैन लाफ्रांस ने कहा, "गर्मियों में यहां आने वाले लोगों के लिए रहने की जगह, किराये की कारें और होटल के कमरे ढूंढ़ना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि यह एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है. और हमारा पर्यटन उद्योग हमारी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. इसलिए मुझे पता है कि लोग रचनात्मक समाधानों की तलाश में हैं. मेरे पास इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि विश्वविद्यालय इन बातचीतों में लगा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के लिए कुछ विकल्प जरूर निकालेंगे.

अलास्का विश्वविद्यालय एंकोरेज ने इस बात की पुष्टि की है कि रूसी और अमेरिकी प्रतिनिधि परिसर के छात्रावास कमरों में ठहरे हुए हैं. 

अलास्का के इसी मिलिट्री बेस में पुतिन-ट्रंप की मीटिंग है. (Photo: AFP)

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक सेवाओं के कुलपति रयान बुचहोल्ड्ट ने कहा, "डॉरमेट्री  के अलावा हमारे पास अलास्का एयरलाइंस सेंटर भी है, जहां बिस्तरों की व्यवस्था की गई है जो रूसी प्रतिनिधिमंडल की अधिकांश ज़रूरतों को पूरा करता है."

बुचहोल्ड्ट ने कहा, "हमारी मुख्य चिंता यह सुनिश्चित करना है कि परिसर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस या किसी अन्य इलाके से हो, सुरक्षित रहे, तथा वह अपना मिशन पूरा कर सके जिसके लिए वह यहां आया है और सुरक्षित अपने घर वापस जा सके."

पहले मीटिंग, फिर लंच

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि ट्रंप और पुतिन शुक्रवार को आमने-सामने मिलेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ एक द्विपक्षीय लंच भी होगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस लंच के बाद होगी. 

इस बीच अलास्का में सुरक्षा की दृष्टि से कई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. संघीय उड्डयन प्रशासन ने अलास्का की टाइम के अनुसार शुक्रवार सुबह 9:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक एंकोरेज हवाई क्षेत्र में अस्थायी उड़ान प्रतिबंध जारी किया है. यह प्रतिबंध मुख्य रूप से एंकोरेज हवाई अड्डों से बाहर जाने वाली सभी गैर-व्यावसायिक उड़ानों पर लागू होगा.

अलास्का में प्रदर्शन 

अलास्का में ट्रंप-पुतिन बैठक के दौरान कई संगठन यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं. एंकोरेज शहर में कुछ शांति-समर्थक और यूक्रेन समर्थक समूहों ने बैनर-प्रदर्शन, वॉक या रैली की छिटपुट योजना बनाई है. रिपोर्ट के अनुसार कुल 16 जगहों पर प्रदर्शन हो सकता है. हालांकि यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं. 
 

