'ट्रंप-पुतिन की बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान नहीं...', अलास्का मीटिंग से पहले बोला रूस

रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 15 अगस्त को बैठक होने वाली है. इस मोस्ट अवेटेड बैठक को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं. कई अटकलों पर अब रूस की तरफ से विराम लगा दिया गया है. रूस ने कहा है कि बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी होगा, इसकी बहुत कम संभावना है.

पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में बैठक होने वाली है (Photo: Reuters)
पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में बैठक होने वाली है (Photo: Reuters)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव यानी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त बयान जारी करने की योजना नहीं है. उन्होंने साफ किया कि बैठक बहुत जल्दबाजी में आयोजित की जा रही है और बहुत कम संभावना है कि अलास्का बैठक के बाद किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर होगा.

राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की बैठक स्थानीय समयानुसार 15 अगस्त को यानी भारतीय समयानुसार 15-16 अगस्त की दरमियानी रात 1 बजे से शुरू होगी. संभावना जताई जा रही थी कि पुतिन और ट्रंप की बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी होगा लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इन रिपोर्टों पर विराम लगा दिया है.  

पेस्कोव ने रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा, 'नहीं, इस तरह की किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं की जा सकती है. हमने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है और इसकी संभावना कम ही है कि किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर होगा.'

उन्होंने कहा कि हालांकि, दोनों नेता एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्लानिंग की गई है. इसी दौरान राष्ट्रपति पुतिन बैठक के दौरान हुए किसी भी समझौते या व्यवस्था की रूपरेखा सबके सामने रखेंगे.

पेस्कोव ने कहा कि शुक्रवार को अमेरिकी राज्य अलास्का में होने वाला यह शिखर सम्मेलन बहुत कम समय में आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस दौरान दोनों नेता बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक के नतीजों को लेकर पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए.

ट्रंप को लेकर क्या बोले रूसी प्रवक्ता?

इस इंटरव्यू के बाद रूस के सरकारी टेलीविजन पर बोलते हुए पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप कठिन मुद्दों के प्रति 'अत्यंत असामान्य नजरिया' रखते हैं. उन्होंने कहा कि रूस और राष्ट्रपति पुतिन व्यक्तिगत रूप से ट्रंप के इस नजरिए को बहुत महत्व देते हैं.

उन्होंने कहा कि अलास्का बैठक फिलहाल हाई लेवल पर अमेरिका और रूस की द्विपक्षीय बैठक है और बैठक के बाद के चरणों में यूक्रेन के नजरिए पर विचार किया जाएगा.

व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वन-ऑन-वन बातचीत ट्रांसलेटर्स यानी दुभाषियों की मौजूदगी में होगी. इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच वार्ता होगी. रूस की तरफ से इस बैठक में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी उशाकोव, रक्षा मंत्री बेलोउसॉव, वित्त मंत्री सिलुआनोव और विशेष दूत दिमित्रिएव शामिल होंगे.

पुतिन के साथ बैठक से पहले क्या बोले ट्रंप?

बैठक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वास है, रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर पहुंचने के इरादे से शुक्रवार की अलास्का मीटिंग में आएंगे.

फॉक्स रेडियो से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन आश्वस्त हैं कि वो एक डील करेंगे. ट्रंप ने कहा है कि वो बैठक के नतीजों के आधार पर ही आगे कोई कदम उठाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर बैठक खराब रही तो वो किसी को फोन नहीं करेंगे और सीधे घर चले जाएंगे लेकिन अगर बैठक अच्छी रही तो वो राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को फोन करेंगे. 

---- समाप्त ----
