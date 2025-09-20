scorecardresearch
 

मोस्ट टैलेंटेड और बिजनेसमैन के लिए खुला अमेरिका का रास्ता, ट्रंप ने लॉन्च किया 'गोल्ड कार्ड'

अमेरिका ने 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया. इसमें व्यक्तियों के लिए $1 मिलियन और व्यवसायों के लिए $2 मिलियन फीस है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह अरबों डॉलर जुटाएगा. प्रोग्राम केवल असाधारण प्रतिभाओं को लाएगा, जो नौकरियाँ बनाएंगे और अमेरिका का समर्थन करेंगे। प्रशासन ने इसे वैश्विक कौशल और इनोवेशन बढ़ाने वाला क दम बताया।

डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिभाशाली लोगों और कॉर्पोरेशंस को ध्यान में रखकर गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है. (Photo- Trump/Truth Social)
डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिभाशाली लोगों और कॉर्पोरेशंस को ध्यान में रखकर गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है. (Photo- Trump/Truth Social)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम के लिए एक एक्जिक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है. इस प्रोग्राम में लोगों के लिए एक मिलियन डॉलर और कॉर्पोरेशन के लिए 2 मिलियन डॉलर की फीस तय की गई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह प्रोग्राम बहुत सफल होगा और अरबों डॉलर जुटाएगा. इससे टैक्स कम होंगे, कर्ज चुकाया जाएगा और अन्य अच्छे काम होंगे.

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, "आज हमें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि THE TRUMP GOLD CARD लॉन्च किया जा रहा है. यह कार्ड व्यक्तिगत लोगों के लिए 1 मिलियन डॉलर और कॉरपोरेशनों के लिए 2 मिलियन डॉलर में उपलब्ध होगा. बहुत लंबे समय तक, हमारे देश में लाखों अवैध प्रवासियों ने प्रवेश किया है और हमारी इमिग्रेशन सिस्टम टूट चुकी थी."

ट्रंप ने आगे कहा, "अब समय आ गया है कि अमेरिकी लोग और अमेरिकी टैक्सपेयर्स हमारे कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम से लाभान्वित हों. हम उम्मीद करते हैं कि THE TRUMP GOLD CARD बहुत जल्दी 100 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाएगा. इस पैसे का उपयोग टैक्स कम करने, विकास परियोजनाओं और हमारे कर्ज को चुकाने में किया जाएगा."

ग्रीन कार्ड के तहत आते थे 281000 लोग

अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लूटनिक ने बताया कि पहले रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रोग्राम हर साल 2,81,000 लोगों को लाता था. इन लोगों की औसत आय 66,000 डॉलर थी और ये पांच गुना अधिक संभावना रखते थे कि वे सरकारी सहायता कार्यक्रमों पर जाएं. इसका मतलब था कि अमेरिका निचले स्तर के लोगों को ले रहा था. अब ऐसा नहीं होगा. केवल असाधारण और शीर्ष स्तर के लोग ही आएंगे, जो अमेरिकियों से नौकरी नहीं छीनेंगे. ये लोग व्यवसाय बनाएंगे और नौकरियां पैदा करेंगे. यह प्रोग्राम अमेरिका के ट्रेज़री के लिए 100 बिलियन डॉलर से अधिक जुटाएगा.

अमेरिका का समर्थन करने वालों के लिए है 'ट्रंप गोल्ड कार्ड'

व्हाइट हाउस स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ ने कहा कि प्रशासन का मुख्य फोकस इमिग्रेशन नीति बदलना, सीमा बंद करना और अवैध इमिग्रेशन रोकना रहा है लेकिन इस ऑर्डर के जरिए असाधारण प्रतिभाओं के लिए नया मार्ग खोला गया है. गोल्ड कार्ड वीजा उन विदेशी लोगों के लिए है, जो अमेरिका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसके लिए 1 मिलियन डॉलर व्यक्ति द्वारा या 2 मिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन द्वारा भुगतान किया जाएगा.

