'गाजा प्लान ठुकराया तो तबाही मचा देंगे...', ट्रंप ने हमास को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को हमास को कड़ा अल्टीमेटम दिया. उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी आतंकवादी समूह को रविवार शाम 6 बजे तक इज़रायल के साथ शांति समझौता करना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हालात बिगड़ जाएंगे. ट्रंप ने कहा कि हमास को इज़रायली बंधकों को रिहा करने और युद्धविराम को अंतिम रूप देने का आखिरी मौका दिया जा रहा है और जोर देकर कहा कि किसी न किसी तरह शांति होगी.

दरअसल, ट्रंप पिछले 2 साल से चल रहे गाजा युद्ध को रोकने के लिए इज़रायल और हमास दोनों पर दबाव बना रहे हैं, उन्होंने एक 20 पॉइंट्स वाला प्रस्ताव भी पेश किया है. इस प्रस्ताव में न केवल जंग को तुरंत रोकने की बात कही गई है, बल्कि गाजा के युद्ध के बाद शासन की रूपरेखा भी बताई गई है. व्हाइट हाउस ने इसे संघर्ष समाप्त करने और क्षेत्र के भविष्य के प्रशासन के लिए रोडमैप बताया है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हम किसी न किसी तरह मिडिल ईस्ट में शांति कायम करेंगे. हिंसा और खूनखराबा बंद होगा. सभी बंधकों- जिनमें मृतकों के शव भी शामिल हैं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए.

'हमास के पास रविवार शाम 6 बजे तक का समय'

ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन डी.सी. के समयानुसार रविवार शाम 6 बजे तक हमास के साथ एक समझौता हो जाना चाहिए. सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अगर ये समझौता नहीं हुआ, तो हमास के खिलाफ ऐसी भयावह कार्रवाई की जाएगी, जो पहले कभी नहीं देखी गई.

ट्रंप की हमास को खुली धमकी

7 अक्टूबर 2023 को इज़रायल पर हुए हमले को नरसंहार करार देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को मिडिल ईस्ट में कई वर्षों से मौजूद एक क्रूर और हिंसक खतरा बताया है. ट्रंप ने अपने लंबे ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि हमास ने इज़रायल में मासूम बच्चों, महिलाओं, बुज़ुर्गों और अनेक युवक-युवतियों की हत्या की है और लोगों का जीवन असहनीय बना दिया है. इसका चरम 7 अक्टूबर के नरसंहार में दिखा, जब लोग अपने फ्यूचर को लेकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे. बता दें कि मानव सभ्यता पर हुए इस हमले के प्रतिशोध में अब तक 25000 से अधिक हमास सैनिक मारे जा चुके हैं.



लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की सलाह

डोनाल्ड ट्रंप ने निर्दोष फ़िलिस्तीनियों से गाज़ा में सुरक्षित जगहों पर चले जाने की गुज़ारिश की और चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि कई लोग उनके निशाने पर हैं, उनकी जान तुरंत खत्म कर दी जाएगी. ट्रंप ने कहा कि हम जानते हैं कि आप कहां हैं और आप कौन हैं. आपको ढूंढकर मार दिया जाएगा.



क्या है ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना?

ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना में कहा गया है कि एक अस्थायी शासी बोर्ड बनाया जाएगा. इसकी बैठक रिपब्लिकन नेता करेंगे और इसमें टोनी ब्लेयर जैसे कई लोग शामिल होंगे. इस योजना में कहा गया है कि किसी को भी गाज़ा जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. साथ ही योजना में कहा गया है कि अगर इज़रायल और हमास दोनों शर्तें मान लेते हैं, तो झड़पें तुरंत बंद हो जाएंगी.

प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा हमास

हमास के एक करीबी सूत्र ने बताया कि हमास इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, ये उग्रवादी समूह लंबे समय से हथियार छोड़ने की मांग को ठुकराता आया है.

'ये समझौता बचे-खुचे लड़ाकों की ज़िंदगी बचाएगा'



ट्रंप ने कहा कि ये समझौता बचे हुए हमास लड़ाकों की ज़िंदगियां भी बचाएगा. इस दस्तावेज़ का पूरा विवरण दुनिया के सामने है, और यह सबके लिए अच्छा है. हम किसी न किसी तरह मि़डिल ईस्ट में शांति स्थापित करेंगे. बता दें कि ये सख़्त चेतावनी उस बयान के एक दिन बाद आई है, जब व्हाइट हाउस ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रम्प तय करेंगे कि गाज़ा में लड़ाई रोकने के लिए अमेरिका और इज़रायल समर्थित प्रस्ताव को मानने के लिए हमास को कितना समय दिया जाएगा.

