ट्रंप को फिर आई अपने 'सबसे अच्छे दोस्त' पीएम मोदी की याद, बोले- सफल होगी ट्रेड पर चल रही बातचीत!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही व्यापार वार्ता में 'सफल परिणाम' निकलेगा. उन्होंने आगे कहा कि वे आने वाले हफ्तों में अपने 'बहुत अच्छे दोस्त' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं.

'अपने दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक'

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं. उन्होंने कहा, 'मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से आगामी हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए इस वार्ता का सफल निष्कर्ष निकलेगा.'

भारत-अमेरिका संबंधों को बताया था 'खास'

इससे पहले शनिवार को ट्रंप ने अमेरिका-भारत संबंधों को 'खास' बताया और अपने और पीएम मोदी के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया. ट्रंप ने कहा, 'मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा. वह एक महान प्रधानमंत्री हैं. मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल जो वह कर रहे हैं, वह मुझे पसंद नहीं है. लेकिन भारत और अमेरिका का संबंध बहुत खास है. चिंता की कोई बात नहीं है. बस कभी-कभी हमारे बीच थोड़े मतभेद हो जाते हैं.'

जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और इसे पूरा स्वीकार करता हूं. भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक और भविष्य की ओर देखने वाली व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.'

