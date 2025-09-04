scorecardresearch
 

'तीसरे देश को टार्गेट...', ट्रंप को चीन का जवाब, पुतिन-जिनपिंग-किम के साथ आने पर लगी थी मिर्ची

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेता विक्ट्री डे परेड में मिलकर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे. अब चीन के विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है. इससे पहले रूस ने भी ट्रंप के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी थी.

पुतिन, जिनपिंग और किम के साथ आने को लेकर ट्रंप ने टिप्पणी की थी (Photo:PTI)
चीन ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आरोप को खारिज कर दिया कि चीनी विक्ट्री डे परेड में चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेता एक साथ आकर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे. चीन के विक्ट्र डे परेड में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिला था और तीनों की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं. इसे लेकर ट्रंप ने तीनों देशों पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था.

लेकिन अब चीन की तरफ से ट्रंप के आरोपों का खंडन किया गया है. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने का मकसद 'इतिहास को याद करने, शहीदों को सम्मान देने, शांति को बढ़ावा देने और भविष्य की ओर देखने में शांतिप्रिय देशों और लोगों के साथ शामिल होना था.'

गुओ ने कहा, 'किसी भी दूसरे देश के साथ चीन के राजनयिक संबंध किसी तीसरे देश को टार्गेट करके आगे नहीं बढ़ते हैं.'

द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को बीजिंग में विक्ट्री डे परेड आयोजित की गई थी. परेड में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन सहित दुनिया के 26 नेताओं ने हिस्सा लिया था.

ट्रंप ने क्या कहा था?

मंगलवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में पुतिन, शी और किम पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग को याद रखना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने चीन को विदेशी हमले से बचाने में मदद की थी.

ट्रंप ने कहा कि युद्ध में कई अमेरिकी सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई और उनके बलिदान को भी चीन को याद रखना चाहिए. इसी पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं.

रूस ने भी ट्रंप के आरोपों को किया था खारिज

इससे पहले बुधवार को रूस ने ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया था. रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने टेलीग्राम पर एक इंटरव्यू में रूसी पत्रकार पावेल जारुबिन को बताया, 'मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी (अमेरिका के खिलाफ) साजिश नहीं रच रहा था, उनके बीच कुछ नहीं पक रहा था, कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा था. इसके अलावा, किसी के मन में भी ऐसा नहीं था, इन तीनों नेताओं में से किसी के मन में भी ऐसा नहीं था.' 

