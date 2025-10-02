scorecardresearch
 

जर्मनी में हमास से जुड़े तीन संदिग्ध गिरफ्तार! इजरायल से जुड़े यहूदी स्थलों पर हमले की थी साजिश

जर्मनी में तीन संदिग्धों को हमास के लिए इजरायली और यहूदी संस्थानों पर हमले की योजना बनाने के आरोप में बर्लिन में गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से एके-47, पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद समेत आधुनिक हथियार बरामद हुए.

जर्मनी ने इजरायल से जुड़े यहूदी संस्थानों पर हमले की साजिश रचने के संदेह में हमास के तीन संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया. (File Photo: Reuters)
जर्मनी में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर हमास के लिए इजरायली और यहूदी संस्थानों पर हमले की योजना बनाने का संदेह है. जर्मनी के फेडरल प्रॉसिक्यूटर ऑफिस ने बताया कि दो जर्मन नागरिकों और एक लेबनानी मूल के व्यक्ति को मंगलवार को बर्लिन में गिरफ्तार किया गया. उनकी पहचान क्रमश: अबेद अल जी, वाएल एफ एम, और अहमद आई के रूप में हुई है.

तीनों संदिग्धों की गिरफ्तारी यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर से एक दिन पहले हुई. जर्मन प्रॉसिक्यूटर ऑफिस ने बुधवार को एक बयान में कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों के पास से कई आधुनिक हथियार, एक AK-47 राइफल, पिस्तौल और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किए गए. ये हथियार हमास द्वारा जर्मनी में इजरायली या यहूदी संस्थानों पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने थे.

गंभीर हिंसक गतिविधियों को देने वाले थे अंजाम

जर्मन मीडिया के अनुसार, संदिग्धों को तब गिरफ्तार किया गया जब वे बर्लिन में हथियारों के आदान-प्रदान के लिए मिले थे. पुलिस ने बर्लिन के साथ-साथ लीपज़िग और ओबरहाउजेन शहरों में भी तलाशी अभियान चलाया. पुलिस ने तीनों संदिग्धों पर जर्मन स्टेट को खतरे में डालने वाली गंभीर हिंसक गतिविधि को अंजाम देने योजना बनाने और विदेशी आतंकी संगठन के साथ जुड़ाव होने का आरोप लगाया है. उन्हें आज फेडरल जज के सामने पेश किया जाएगा.

तीनों संदिग्धों से संबंध होने से हमास का इनकार

वहीं, हमास ने जर्मनी में गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है और आरोपों को निराधार बताया है. इस फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह ने कहा कि यह 'जर्मन लोगों की फिलिस्तीनी जनता के प्रति सहानुभूति को कम करने' का प्रयास है. हमास ने यह भी दावा किया कि वह अपनी गतिविधियों को फिलिस्तीनी क्षेत्र तक सीमित रखता है. इस साल फरवरी में भी बर्लिन में चार हमास सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर यूरोप में यहूदी स्थलों पर हमले की साजिश रचने का आरोप है. बता दें कि यूरोपियन यूनियन हमास को आतंकी संगठन मानता है.

