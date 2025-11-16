अमेरिका ने बीफ समेत 200 उत्पादों से हटाया टैरिफ, ऑस्ट्रेलिया ने की ट्रंप के इस कदम की तारीफ

ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीफ पर टैरिफ समाप्त करने के निर्णय का स्वागत किया है. विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस कदम को ऑस्ट्रेलियाई उत्पादकों के लिए फायदेमंद बताया है. एबीसी टेलीविजन पर बोलते हुए, वोंग ने कहा कि बीफ सहित 200 से अधिक खाद्य उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ हटने से ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों और अमेरिकी उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ होगा, जो बढ़ती किराना कीमतों का सामना कर रहे हैं.

और पढ़ें

उन्होंने कहा, 'हम टैरिफ हटाए जाने का स्वागत करते हैं. यह ऑस्ट्रेलियाई बीफ प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी बात है.' ऑस्ट्रेलिया 2024 में अमेरिका का सबसे बड़ा रेड मीट आपूर्तिकर्ता था. वोंग ने कहा कि टैरिफ हटाना खुले बाजारों के महत्व को दर्शाता है, और कहा कि इससे दोनों पक्षों के उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को लाभ होगा.

ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री ने कहा, 'हम इन टैरिफ्स को हटाने का स्वागत करते हैं. यह ऑस्ट्रेलियाई बीफ उत्पादकों के लिए अच्छी बात है.' हालांकि, वोंग ने इस बारे में कोई अनुमान लगाने से इनकार कर दिया कि क्या ऑस्ट्रेलिया अब ट्रंप से ऑस्ट्रेलियाई स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को वापस लेने की उम्मीद करता है. एंथनी अल्बनीज सरकार ने इन उपायों में राहत के लिए वाशिंगटन पर दबाव डाला है, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है.

Advertisement

ट्रंप प्रशासन ने कॉफी पर टैरिफ कम किया

ट्रंप का बीफ पर घटाने का यह फैसला अमेरिका द्वारा इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ कृषि आयात करों को कम करने के समझौते के तुरंत बाद आया. यह बढ़ती खाद्य और जीवन लागतों को लेकर मतदाताओं की निराशा को दूर करने के ट्रंप प्रशासन के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है. इस हफ्ते की शुरुआत में, ट्रंप ने और अधिक आयात को प्रोत्साहित करने के लिए कॉफी पर टैरिफ कम करने का भी सुझाव दिया था.

डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देने और इन्फ्लेशन कम करने का वादा किया था. लेकिन उनकी टैरिफ नीतियों के कारण कई अमेरिकी परिवारों को किराने के सामान, बिजली और आवास के लिए बढ़े हुए बिलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीतियों का बचाव करते हुए दावा किया है कि उनकी टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है.

अमेरिकी बीफ उत्पादन में गिरावट के बीच पिछले वर्ष अमेरिका को ऑस्ट्रेलियाई बीफ निर्यात बढ़कर 4 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (2.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया. ट्रंप द्वारा व्यापार असंतुलन की आलोचना के कुछ महीनों बाद, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से बीफ आयात पर अपने प्रतिबंधों में ढील दे दी. 1990 से ऑस्ट्रेलिया हर साल अमेरिका को 1,50,000 से 4,00,000 टन बीफ भेजता रहा है. अमेरिका में ऑस्ट्रेलियाई बीफ की मांग मजबूत बनी हुई है, खासकर फास्ट-फ़ूड चेन के बीच.

---- समाप्त ----