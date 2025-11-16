scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका ने बीफ समेत 200 उत्पादों से हटाया टैरिफ, ऑस्ट्रेलिया ने की ट्रंप के इस कदम की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीफ सहित 200 खाद्य उत्पादों पर टैरिफ हटाने का फैसला लिया है, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने स्वागत किया है. साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का सबसे बड़ा रेड मीट सप्लायर था. हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% अमेरिकी टैरिफ अब भी लागू है.

Advertisement
X
ट्रंप प्रशासन ने बीफ समेत 200 खाद्य उत्पादों से टैरिफ हटा लिया है, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने स्वागत किया है. (File Photo: AP)
ट्रंप प्रशासन ने बीफ समेत 200 खाद्य उत्पादों से टैरिफ हटा लिया है, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने स्वागत किया है. (File Photo: AP)

ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीफ पर टैरिफ समाप्त करने के निर्णय का स्वागत किया है. विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस कदम को ऑस्ट्रेलियाई उत्पादकों के लिए फायदेमंद बताया है. एबीसी टेलीविजन पर बोलते हुए, वोंग ने कहा कि बीफ सहित 200 से अधिक खाद्य उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ हटने से ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों और अमेरिकी उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ होगा, जो बढ़ती किराना कीमतों का सामना कर रहे हैं. 

उन्होंने कहा, 'हम टैरिफ हटाए जाने का स्वागत करते हैं. यह ऑस्ट्रेलियाई बीफ प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी बात है.' ऑस्ट्रेलिया 2024 में अमेरिका का सबसे बड़ा रेड मीट आपूर्तिकर्ता था. वोंग ने कहा कि टैरिफ हटाना खुले बाजारों के महत्व को दर्शाता है, और कहा कि इससे दोनों पक्षों के उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को लाभ होगा.

ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री ने कहा, 'हम इन टैरिफ्स को हटाने का स्वागत करते हैं. यह ऑस्ट्रेलियाई बीफ उत्पादकों के लिए अच्छी बात है.' हालांकि, वोंग ने इस बारे में कोई अनुमान लगाने से इनकार कर दिया कि क्या ऑस्ट्रेलिया अब ट्रंप से ऑस्ट्रेलियाई स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को वापस लेने की उम्मीद करता है. एंथनी अल्बनीज सरकार ने इन उपायों में राहत के लिए वाशिंगटन पर दबाव डाला है, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Jamie Dimon JP Morgan Warns US
अमेरिका को वॉर्निंग... जेपी मॉर्गन ने कहा- संभल जाएं, नहीं तो यूरोप जैसा होगा हाल! 
Donald Trump
टैरिफ से दुनिया को डराया, अब ट्रंप कर रहे ताबड़तोड़ खरीदारी 
USISPF Chairman John Chambers
'कोई CEO भारत के खिलाफ दांव नहीं लगाएगा', 76 साल के US बिजनेसमैन बोले- ये नंबर-1... 
Donald Trump Bond Shopping
टैरिफ से दुनिया को डराया... अब ट्रंप कर रहे ताबड़तोड़ खरीदारी, लगाए ₹727 करोड़ 
परमाणु हथियारों के परीक्षण पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, देखें US Top-10 
Advertisement

ट्रंप प्रशासन ने कॉफी पर टैरिफ कम किया

ट्रंप का बीफ पर घटाने का यह फैसला अमेरिका द्वारा इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ कृषि आयात करों को कम करने के समझौते के तुरंत बाद आया. यह बढ़ती खाद्य और जीवन लागतों को लेकर मतदाताओं की निराशा को दूर करने के ट्रंप प्रशासन के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है. इस हफ्ते की शुरुआत में, ट्रंप ने और अधिक आयात को प्रोत्साहित करने के लिए कॉफी पर टैरिफ कम करने का भी सुझाव दिया था. 

डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देने और इन्फ्लेशन कम करने का वादा किया था. लेकिन उनकी टैरिफ नीतियों के कारण कई अमेरिकी परिवारों को किराने के सामान, बिजली और आवास के लिए बढ़े हुए बिलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीतियों का बचाव करते हुए दावा किया है कि उनकी टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है.

अमेरिकी बीफ उत्पादन में गिरावट के बीच पिछले वर्ष अमेरिका को ऑस्ट्रेलियाई बीफ निर्यात बढ़कर 4 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (2.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया. ट्रंप द्वारा व्यापार असंतुलन की आलोचना के कुछ महीनों बाद, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से बीफ आयात पर अपने प्रतिबंधों में ढील दे दी. 1990 से ऑस्ट्रेलिया हर साल अमेरिका को 1,50,000 से 4,00,000 टन बीफ भेजता रहा है. अमेरिका में ऑस्ट्रेलियाई बीफ की मांग मजबूत बनी हुई है, खासकर फास्ट-फ़ूड चेन के बीच.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement