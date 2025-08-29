scorecardresearch
 

39 की उम्र, 44 करोड़ की घड़ियां और 18 करोड़ के बैग्स... जानें कौन हैं थाईलैंड की सबसे युवा PM, जिन्हें कोर्ट ने किया बर्खास्त

पैटोंगटार्न शिनावात्रा की कुल संपत्ति लगभग 3,320 करोड़ रुपये बताई गई है. राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार, उनके निवेश 2,606 करोड़ रुपये के हैं, जो परिवार के व्यवसाय, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में फैले हैं.

पैटोंगटार्न शिनावात्रा की कुल संपत्ति 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा है (File Photo: AP)
एक लीक फोन और प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया गया. ये मामला थाईलैंड का है. थाईलैंड की प्रधानमंत्री को पैटोंगटार्न शिनावात्रा को पद से हटा दिया गया है. 38 साल की उम्र में उन्होंने अगस्त 2024 में शपथ ली थी और थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनीं. लेकिन, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वह दोषी पाई गई हैं. उनपर राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर थाईलैंड की छवि खराब करने का आरोप लगा.

पैटोंगटार्न की थाईलैंड में राजनीतिक और आर्थिक स्तर थाईलैंड में काफी ऊंचा है. पैटोंगटार्न के पिता थाकसिन शिनावात्रा भी थाईलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. लेकिन, सैन्य तख्तापलट की वजह से उन्हें पद से हटना पड़ा था.

थाकसिन की बहन यिंगलक शिनावात्रा भी थाईलैंड की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. यिंगलक अगस्त 2011 से मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थीं. यिंगलक के खिलाफ पहले संवैधानिक फैसला लिया गया, जिसके बाद सैन्य तख्तापलट हुआ. वो थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं.

पैटोंगटार्न शिनावात्रा की कुल संपत्ति

पैटोंगटार्न शिनावात्रा की कुल संपत्ति 3,320 करोड़ रुपये है. उन्होंने राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आयोग को अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया था. उन्होंने लगभग 2,606 करोड़ रुपये रुपये निवेश किए हुए हैं. इनमें परिवार का बिज़नेस, रियर स्टेट और कई तरह के स्टॉक्स शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: थाईलैंड की PM को पैटोंगटार्न शिनावात्रा को कोर्ट ने पद से किया बर्खास्त, एक साल में ही चली गई कुर्सी

उनके पास करीब 230 करोड़ रुपये  बैंक खातों और नकदी में उपलब्ध है. 75 महंगी घड़ियां हैं, जिनकी क़ीमत 44 करोड़ है. 217 डिजाइनर हैंडबैग्स हैं, जिनकी क़ीमत क़रीब 44 करोड़ रुपये है.

उनके पास लंदन और जापान में रियल स्टेट प्रॉपर्टी भी हैं. साथ ही कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं. लेकिन स्पष्ट रूप से लिस्ट नहीं है कि उनके पास कौन-कौन सी गाड़ियां है. लेकिन संपत्ति के ब्योरे में लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

