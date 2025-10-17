scorecardresearch
 

TTP चीफ नूर वली के नए वीडियो में भारत का जिक्र, कहा- मैं अब भी अपनी गैरतमंद जमीन पर मौजूद!

टीटीपी चीफ मौलाना नूर वली महसूद ने अपने नए वीडियो से पाकिस्तानी हुक्मरानों को जवाब दिया है और उनका प्रोपगैंडा फेल कर दिया है. नूर वली ने कहा है कि जंग के दौरान विरोधियों पर आरोप लगाना पाकिस्तान का आरोप है, वो कभी भारत पर हमले का ठीकरा फोड़ता है तो कभी अफगानिस्तान पर. नूर ने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं गया है और खैबर की गैरतमंद जमीन पर मौजूद है.

खैबर की पहाड़ियों से पाकिस्तान के लिए नई टेंशन आई है. (Photo:X/Athal49521)
खैबर की पहाड़ियों से पाकिस्तान के लिए नई टेंशन आई है. (Photo:X/Athal49521)

अफगानिस्तान के कंधार प्रांत स्थित स्पिन-बोल्डक में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या 40 हो गई है. इनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं. पाकिस्तान के हमले में 170 लोग जख्मी हुए हैं. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ये स्ट्राइक 15 अक्तूबर की सुबह को किए थे. कई घायलों की स्थिति गंभीर है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

काबुल-4 सिटी में पाकिस्तान के हमले में बड़े पैमाने पर नागरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. स्कूल गिर गए हैं और अफगानियों के घर गिर गए हैं.

इस बीच पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले करने वाले तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) के सदर मौलाना नूर वली महसूद ने अपना नया वीडियो जारी किया है और पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है. 9 अक्तूबर को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक में नूर वली को मारने का दावा किया था. इस नए वीडियो में नूर वली महसूद ने न सिर्फ अपने ठिकाने का खुलासा कर दिया है बल्कि कहा है कि वह बिल्कुल ठीक है और हाल ही में टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है. 

नए वीडियो में TTP का चीफ

नूर वली महसूद ने अपने नए वीडियो में भारत का भी जिक्र किया है और पाकिस्तान को लताड़ लगाई है. नूर वली ने कहा है कि पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है कि जब वो जंग हारने लगते हैं तो भारत पर आरोप मढ़ देते हैं. 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान तालिबान भारत के शह पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है. शहबाज ने कहा कि तालिबान ने ये हमले तब किए जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत में थे. 

नूर वली महसूद ने अपने वीडियो में खुद बताया है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की गैरतमंद जमीन पर मौजूद है. आठ मिनट के इस वीडियो में नूर वली महसूद ने अपने मुजाहिदीनों को संबोधित किया है. 

नूर वली महसूद इस वीडियो में कहता है, "मैं अपनी कबायली और गैरतमंद जमीन पर मौजूद हूं. मैं सभी साथियों को आश्वस्त करता हूं कि वे किसी भी तरह की चिंता न करें और न ही पाकिस्तानी सरकार के झूठे प्रचार पर विश्वास करें."

भारत को लेकर दिया ये बयान

उसने कहा, "9 अक्टूबर को पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान के जेट स्ट्राइक में मैं काबुल में शहीद कर दिया गया हूं, जबकि मैंने ऑडियो मैसेज जारी किया था, लेकिन कुछ दोस्त अभी मुझे लेकर चिंता में है, उनकी सलाह पर मैं ये वीडियो टीटीपी के साथियों, पाकिस्तान और दुनिया के लिए जारी कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपनी जमीन पर, अपने कबीले के जमीन पर यानी कि खैबर की जमीन पर मौजूद हूं."

इस तरह नूर वली ने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है. नूर वली ने कहा कि वह सेहतमंद है और चिंता की कोई बात नहीं है. 

पाकिस्तान को कोसते हुए और चुनौती देते हुए टीटीपी चीफ नूर वली महसूद ने कहा कि कुछ दिनों पहले सामने आया दुश्मन का प्रोपगैंडा फेल हो चुका है. उसने आगे कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अपने विरोधियों को भारत या अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है. ये वास्तव में उनकी कमजोरी,पाखंड और अपमान का प्रतीक है. 

नूर वली ने कहा, "जंग के दौरान पाकिस्तान हमेशा अपने विरोधियों के खिलाफ आरोप लगाता रहता है, कभी वे कहते हैं कि ये भारत द्वारा किया गया हमला है, कभी दूसरों पर आरोप लगाते हैं. अब जबकि पाकिस्तान हमारे द्वारा शिकस्त खा चुका है तो वे अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहे हैं. वे ये दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होता है. हम अपनी जमीन से लड़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी जमीन पर कायम हैं."

खैबर की पहाड़ियों में मौजूद है नूर

इस वीडियो में नूर वली महसूद हरे-भरे और ऊंचे पहाड़ों के बीच अपने हथियारबंद मुजाहिदीनों के साथ नजर आ रहा है. वीडियो से पता चलता है कि वो अपनी टोली के साथ खच्चरों के जरिये सफर कर रहा है. नूर वली ने अपने मुजाहिद साथियों को पाकिस्तानी व्यवस्था की भ्रष्ट और दमनकारी ताकतों का डटकर मुकाबला करने का आह्वान करता दिख रहा है. 

