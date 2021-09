चीन के रहमोकरम पर तालिबान, सरकार गठन से पहले आर्थिक मदद का ड्रैगन ने दिया भरोसा

तालिबान ने अफगानिस्तान (Afghanistan) में अपनी नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसी के साथ अब तालिबान (Taliban) अलग-अलग देशों से संपर्क साध रहा है. गुरुवार को तालिबान के नेताओं ने चीन के विदेश राज्य मंत्री से बात की. चीन ने तालिबान को काबुल (Kabul) में एम्बेसी चालू रखने और आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया है.



तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन द्वारा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई. जानकारी के मुताबिक, तालिबान के राजनीतिक ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल सलाम हनफी ने चीन के विदेश राज्य मंत्री वू जिआनघाओ के साथ फोन पर बातचीत की है. दोनों के बीच अफगानिस्तान-चीन के रिश्तों को लेकर बात की गई.



they would maintain their embassy in Kabul, adding our relations would beef up as compared to the past. Afghanistan can play an important role in security and development of the region. China will also continue and increase its humanitarian assistance