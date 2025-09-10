'सुशीला कार्की को फुल सपोर्ट', अंतरिम सरकार के पक्ष में बालेन शाह, खुद कमान नहीं लेने की वजह भी बताई

नेपाल में हुए Gen-Z आंदोलन के बाद अब सत्ता कौन संभालेगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस है, लेकिन काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सुशीला कार्की को अपना पूरा समर्थन दिया है. उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इसका ऐलान किया है. इसके साथ ही नेपाल की खुद कमान नहीं लेने की वजह भी बताई है.

बालेन शाह ने कहा कि प्रिय Gen-Z और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन के चलते देश की स्थिति ऐतिहासिक मोड़ पर है. इस समय देश अंतरिम सरकार के हाथों में जा रहा है, जिसका मुख्य काम नए चुनाव कराना और देश को नया जनादेश देना है. अब आप सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आंदोलन से जुड़े लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को पूर्ण समर्थन के साथ सौंपा जाए. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस समय धैर्य रखें और जल्दबाजी न करें. मैं आपकी समझ, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूं.



बालेन शाह ने कहा कि कुछ मित्र अभी जल्दबाजी में हैं. आपका जुनून, आपकी सोच, आपकी अखंडता की देश को स्थायी रूप से जरूरत है, अस्थायी रूप से नहीं. चुनाव तो होंगे ही. उसके लिए कृपया जल्दी मत कीजिए.

इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से भी अनुरोध किया है कि Gen-Z द्वारा लाई गई ऐतिहासिक क्रांति को संरक्षित करने के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना और संसद भंग करने में देरी न करें, ताकि सभी प्रक्रियाएं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सकें.



काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने फेसबुक पर कहा कि वो खुद अभी नेतृत्व में नहीं आना चाहते, क्योंकि यह अंतरिम व्यवस्था है. वो चुनाव जीतकर सरकार का नेतृत्व करेंगे. साथ ही बालेन ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की मांग की है.

