स्पेस टूरिज्म में रचा इतिहास, Space X ने आम नागरिकों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा

बिजनेसमैन एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी Space X का पहला आल-सिविलियन क्रू बुधवार रात अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया. कंपनी ने पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा. इस मिशन को इंसपिरेशन 4 नाम दिया गया है.

खास बात ये है कि धरती की कक्षा में जाने वाला ये पहला नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स का क्रू है. अंतरिक्ष में जाने वाले चारों यात्री ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष में रवाना हुए हैं. ये यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 160 किमी ऊंची उच्च कक्षा से दुनिया की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में तीन दिन गुजारेंगे. इसके बाद स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा और फ्लोरिडा के तट से नीचे गिर जाएगा.



