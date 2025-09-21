scorecardresearch
 

'कश्मीर मुद्दे के हल के बगैर, भारत-पाक...', लंदन में शहबाज ने खोला झूठ का पिटारा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान किए बिना भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंध स्थापित नहीं हो सकते. उन्होंने कश्मीर की स्थिति की तुलना गाजा से भी की.

शहबाज शरीफ ने लंदन में कुश्मीर मुद्दे पर दोहराया पुराना राग. (photo: ITG)
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन में प्रवासी पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए फिर से कश्मीर मुद्दे पर अपना पुराना राग अलापा है. उन्होंने झूठ का पिटारा खोलते हुए कश्मीर की तुलना गाजा की. उन्होंने ये भी कहा कि भारत-पाकिस्तान चार युद्ध लड़ चुके हैं, जिसमें लाखों डॉलर खर्च हुए हैं. ये पैसे अस्पतालों और सड़कों पर खर्च होने चाहिए थे.

लंदन में प्रवासी पाकिस्तानी कन्वेंशन में पाक समुदाय को संबोधित करते हुए एक बार फिर कश्मीर को मुद्दे को उठाया. पाकिस्तानी पीएम ने कश्मीर की स्थिति की तुलना गाजा से करते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान के बिना भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंध स्थापित नहीं हो सकते. शरीफ ने भारत को शत्रुता या शांति के बीच विकल्प चुनने की चेतावनी दी और जोर देकर कहा कि कश्मीर के बिना किसी भी संवाद की प्रगति असंभव है.

भारत-PAK लड़ चुके हैं चार युद्ध

पाक पीएम ने अपने भाषण में ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा, 'पाकिस्तान और भारत चार युद्धों में उलझ चुके हैं, जिसकी कीमत अरबों डॉलर रही है. ये अरबों डॉलर स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर खर्च होने चाहिए थे, न कि खून खराबे पर.'

शरीफ ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नई दिल्ली शुत्रता छोड़कर शांति का रास्ता अपनाएं, लेकिन कश्मीर मुद्दे को एजेंडे पर रखना जरूरी है.

अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने गाजा में हो रही बर्बरता की कड़ी निंदा की. उन्होंने कश्मीर मुद्दे को गाजा से जोड़ते हुए कहा कि दोनों जगहों पर निर्दोष लोगों का संघर्ष झकझोर रहा है.

शरीफ ने कहा, 'गाजा में हो रही हत्याकांड की तरह कश्मीर में भी लोगों को आतंकित किया जा रहा है.' उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग दोहराई.

क्या है भारत का रुख

आपको बता दें कि भारत ने बहुत पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते. भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से बात सिर्फ PoK (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) पर होगी.

---- समाप्त ----
