scorecardresearch
 

Feedback

'इजरायल के हमले रोकने के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट...' , कतर में बोले PAK पीएम शहबाज शरीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर से मुलाकात में इजरायल के हालिया हमलों की कड़ी निंदा की. उन्होंने मुस्लिम देशों से इजरायल के आक्रमण के खिलाफ एकजुट होने की अपील की. शरीफ ने कतर की मध्यस्थ भूमिका की सराहना की और बताया कि पाकिस्तान कतर के साथ मजबूती से खड़ा है.

Advertisement
X
शहबाज शरीफ ने कहा कि मिडिल ईस्ट में इज़रायल की आक्रामकता को रोका जाना चाहिए (Photo: AP)
शहबाज शरीफ ने कहा कि मिडिल ईस्ट में इज़रायल की आक्रामकता को रोका जाना चाहिए (Photo: AP)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कतर के अमीर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हाल ही में तेल अवीव (इजरायल) के हमलों पर चिंता जताई, जिसमें दोहा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था. उन्होंने मुस्लिम देशों से इज़राइल के आक्रमण के खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बेहद गर्मजोशी और दोस्ताना माहौल में बैठक की. ये बैठक शहबाज शरीफ के कतर के एक दिवसीय दौरे के दौरान हुई.

शहबाज शरीफ ने कहा कि मिडिल ईस्ट में इज़रायल की आक्रामकता को रोका जाना चाहिए और इज़रायली उकसावे के खिलाफ मुस्लिम देशों को अपने सभी सदस्यों के बीच एकता बनाए रखनी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

shehbaz sharif and li qiang
CPEC 2.0 इंडिया के लिए बनेगा नया खतरा? चीन-पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट में जोड़े 5 नए कॉरिडोर 
pakistan noor khan air base under construction after 4 months of operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर: Pakistan का नूर खान एयरबेस अब भी अधूरा 
Shahbaz Sharifs Camera Marathon, attempting to appear with leaders.
चीन में पाकिस्तानी PM शहबाज का 'कैमरा मैराथन', देखें जद्दोजहद 
Shehbaz Sharif, Vladimir Putin
3 साल बाद पुतिन के सामने फिर शर्मिंदा हुए शहबाज शरीफ, मुस्कराकर समझाते रहे रूसी राष्ट्रपति 
China Military Day Parade
पुतिन, किम-जोंग-उन और पेजेश्कियान... चीन की विक्ट्री डे परेड में अमेरिका के दुश्मनों का जुटान 

बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने 9 सितंबर को हुए इज़रायली हमले की कड़ी निंदा की और इसे कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गहरा उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता कतर पर हुए इस हमले से गहराई से आहत हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है.

इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने गाजा में शांति लाने के कतर के ज़िम्मेदार, रचनात्मक और मध्यस्थ प्रयासों की सराहना की. उन्होंने जोर देकर कहा कि इज़रायली आक्रमण का मकसद साफ है. क्षेत्र की स्थिरता को कमजोर करना और चल रहे कूटनीतिक और मानवीय प्रयासों को नुकसान पहुंचाना.

Advertisement

शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के बीच ऐतिहासिक और मजबूत भाईचारे के रिश्तों की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि दोनों देश हर कठिन समय में एक-दूसरे का साथ देते आए हैं.बयान में यह भी कहा गया कि इसी भाईचारे की भावना के साथ पाकिस्तान इस चुनौतीपूर्ण समय में कतर के अमीर, शाही परिवार और पूरे कतरवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement