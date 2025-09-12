'इजरायल के हमले रोकने के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट...' , कतर में बोले PAK पीएम शहबाज शरीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कतर के अमीर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हाल ही में तेल अवीव (इजरायल) के हमलों पर चिंता जताई, जिसमें दोहा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था. उन्होंने मुस्लिम देशों से इज़राइल के आक्रमण के खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बेहद गर्मजोशी और दोस्ताना माहौल में बैठक की. ये बैठक शहबाज शरीफ के कतर के एक दिवसीय दौरे के दौरान हुई.

शहबाज शरीफ ने कहा कि मिडिल ईस्ट में इज़रायल की आक्रामकता को रोका जाना चाहिए और इज़रायली उकसावे के खिलाफ मुस्लिम देशों को अपने सभी सदस्यों के बीच एकता बनाए रखनी चाहिए.

बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने 9 सितंबर को हुए इज़रायली हमले की कड़ी निंदा की और इसे कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गहरा उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता कतर पर हुए इस हमले से गहराई से आहत हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है.

इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने गाजा में शांति लाने के कतर के ज़िम्मेदार, रचनात्मक और मध्यस्थ प्रयासों की सराहना की. उन्होंने जोर देकर कहा कि इज़रायली आक्रमण का मकसद साफ है. क्षेत्र की स्थिरता को कमजोर करना और चल रहे कूटनीतिक और मानवीय प्रयासों को नुकसान पहुंचाना.

Advertisement

शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के बीच ऐतिहासिक और मजबूत भाईचारे के रिश्तों की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि दोनों देश हर कठिन समय में एक-दूसरे का साथ देते आए हैं.बयान में यह भी कहा गया कि इसी भाईचारे की भावना के साथ पाकिस्तान इस चुनौतीपूर्ण समय में कतर के अमीर, शाही परिवार और पूरे कतरवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है.

---- समाप्त ----