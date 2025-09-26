scorecardresearch
 

'Man of Peace...', PAK पीएम शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस में की ट्रंप की तारीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने और फिलिस्तीन-इजरायल जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप की पहल की तारीफ की.

पाक PM शहबाज शरीफ ने गाजा पर ट्रंप के स्टैंड का समर्थन किया (File Photo: ITG)
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने ट्रंप को 'शांति का आदमी' बताया और दुनिया भर के संघर्षों को खत्म करने के लिए उनकी कोशिशों की तारीफ की. 

प्रधानमंत्री शरीफ ने ट्रंप के साहसिक कार्यों को पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम में मदद करने का क्रेडिट दिया.

शहबाज शरीफ ने फिलिस्तीन-इजरायल जंग को तुरंत खत्म करने के लिए मुस्लिम दुनिया के प्रमुख नेताओं को न्यूयॉर्क में बुलाने की ट्रंप की पहल की भी तारीफ की. 

'भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष को...'

ओवल ऑफिस में हुई मीटिंग के दौरान, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के साहसिक, निर्णायक और दृढ़ कार्यों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि ट्रंप के इन कदमों ने पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम को खत्म करने में मदद की. प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक, शहबाज ने कहा कि ट्रंप की कोशिशों से दक्षिण एशिया में एक संभावित 'बड़ी तबाही' टल गई.

गाजा और आर्थिक सहयोग...

मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा करते हुए, शहबाज शरीफ ने गाजा में जंग को तुरंत खत्म करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की. उन्होंने न्यूयॉर्क में मुस्लिम जगत के प्रमुख नेताओं को शांति बहाली के लिए आमंत्रित करने की पहल को सराहा. शहबाज ने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए टैरिफ समझौते के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया अदा किया. 

इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी पर बात...

मीटिंग के दौरान शहबाज शरीफ के साथ सीओएएस असीम मुनीर भी मौजूद थे. प्रधानमंत्री शरीफ ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान के कृषि, आईटी, खान और खनिज और एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर भी चर्चा की. शहबाज शरीफ ने आतंकवाद विरोधी भूमिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सार्वजनिक समर्थन पर भी आभार जताया.

