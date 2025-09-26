व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख मुनीर भी रहे साथ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की व्हाइट हाउस में अहम बैठक हुई. इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी शहबाज शरीफ के साथ मौजूद थे.

यह बैठक गुरुवार शाम व्हाइट हाउस में हुई, जहां शरीफ को वेस्ट एग्जीक्यूटिव एवेन्यू के प्रवेश द्वार पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने रिसीव किया. यह मुलाक़ात 2019 के बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक ओवल ऑफिस विज़िट रही.

बंद कमरे में हुई इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई गई है. शरीफ के लिए यह यात्रा विशेष महत्व रखती है क्योंकि पिछली बार जुलाई 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था.

आज UNGA में स्पीच देंगे शरीफ

शरीफ का यह वॉशिंगटन पड़ाव उनके 5 दिवसीय अमेरिका दौरे का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के इर्द-गिर्द तय हुआ. इससे पहले वे न्यूयॉर्क में आयोजित जलवायु सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं और शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक भाषण देंगे.

ट्रंप और पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व के बीच पहले से ही बातचीत हो रही है. जून में ट्रंप ने आर्मी चीफ़ मुनीर को व्हाइट हाउस लंच के लिए आमंत्रित किया था. इसके बाद मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया. पाकिस्तान सरकार ने बाद में इस कदम का समर्थन करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच अल्पकालिक संघर्ष में ट्रंप की मध्यस्थता की भूमिका का हवाला दिया था.

इस औपचारिक बैठक से यह साफ संकेत गया कि पाकिस्तान वॉशिंगटन के साथ उच्च-स्तरीय संवाद बनाए रखना चाहता है, भले ही उसका मौजूदा राजनयिक फोकस संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों पर क्यों न हो.

