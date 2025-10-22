scorecardresearch
 

सर्बिया संसद के बाहर गोलीबारी और आगजनी, राष्ट्रपति ने बताया 'आतंकी हमला'

सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में संसद भवन के बाहर गोलीबारी और आगजनी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया. हमलावर ने बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मारने के बाद राष्ट्रपति एलेक्जेडर वूचिच के समर्थकों के टेंट में आग लगा दी. राष्ट्रपति ने इस हमले को आतंकी कृत्य बताया, जबकि पुलिस जांच जारी है.

सर्बिया में संसद के बाहर एक हमलावर ने फायरिंग की. (Photo- ITG)
सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बुधवार को संसद भवन के बाहर गोलीबारी की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर ने पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मारी और फिर राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वूचिच के समर्थकों के टेंट में आग लगा दी.

इस घटना को लेकर राष्ट्रपति वूचिच ने बयान जारी करते हुए इसे "आतंकी हमला" बताया है. उन्होंने कहा कि "संसद के बाहर हुआ हमला देश की शांति को भंग करने की कोशिश है."

घटना का एक वीडियो NOVA मीडिया आउटलेट ने पोस्ट किया, जिसकी लोकेशन की पुष्टि भी की गई है. वीडियो में सशस्त्र सुरक्षा अधिकारी संसद के बाहर स्थित बड़े टेंट की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं. कुछ ही देर बाद वहां गोलियां चलने और फिर आग लगने और शोरगुल की आवाजें सुनाई देती हैं.

विरोधी आंदोलन के खिलाफ राष्ट्रपति के समर्थकों ने लगाए थे टेंट

बताया जा रहा है कि यह टेंट उन कई टेंट्स में से एक था जिन्हें राष्ट्रपति वूचिच के समर्थकों ने इस साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच संसद के बाहर लगाया था. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फायरिंग किसने की और आग कैसे लगी.

57 वर्षीय शख्स गोली लगने से घायल

स्थानीय पुलिस ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है. NOVA मीडिया के अनुसार एक व्यक्ति घायल हुआ है, जबकि N1 TV की रिपोर्ट के मुताबिक 57 वर्षीय व्यक्ति को गोली लगी है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सामने आए एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति को जमीन पर लेटे हुए और पुलिसकर्मियों से घिरे देखा जा सकता है. फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की जांच में जुटी हैं और संसद परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

