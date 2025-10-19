लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर पर अमेरिका में हमला, एक साथी की मौत, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

विदेश में बैठे भारतीय गैंगस्टरों के बीच बड़ा गैंगवार सामने आया है. कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर पर अमेरिका (USA) में हमला हुआ है. इस हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है.

पोस्ट में दावा किया गया है कि इस हमले में एक गैंगस्टर की मौत भी हुई है. रोहित गोदारा ने लिखा है कि यह कार्रवाई उनके विरोधियों के खिलाफ की गई है.

कपिल शर्मा के कैफे पर ली थी फायरिंग की जिम्मेदारी

हैरी बॉक्सर वही गैंगस्टर है जिसने कुछ समय पहले कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी. इतना ही नहीं, उसने एक ऑडियो मैसेज जारी कर बॉलीवुड हस्तियों को भी धमकी दी थी.

इस हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भारतीय गैंग्स के बीच बढ़ते टकराव को लेकर खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं.



हमले के बाद रोहित गोदारा गैंग ने क्या कहा?

हमले के बाद रोहित गोदारा गैंग की ओर से कहा गया, जय श्री राम. राम राम सभी भाइयों को. मैंरोहित गोदारा, गोल्डी बरार भाइयों. आज अमेरिका, कैलिफ़ोर्निया (41 हाईवे के बीच में 127 एग्ज़िट के पास, फ़्रेस्नो, USA) में (हैरी बॉक्सर) उर्फ़ (हरिया) पर जो गोलीबारी हुई है, वो हमने करवाई है.

उसमें उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई, और एक को गोली लगी है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है. और ये (हैरी बॉक्सर) (टूट) नमुशक (कायर) कार की सीट के नीचे छुप गया था. और ये जो (लॉरेंस बिश्नोई) का (दूत) है, ये अपने साथी को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग गया.

'दुनिया के किसी कोने में छिप जाओ, मारेंगे'

ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, इसे नहीं छोड़ेंगे. जो (लॉरेंस बिश्नोई) को अपना बाप मानकर हमारे खिलाफ अपशब्द बोल रहा था, उसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने. जिसको ये कुछ लोग आइडल समझते हैं, वो इस धरती का सबसे बड़ा गद्दार है. वक्त लग सकता है, पर माफी किसी को नहीं मिलेगी. गैंग ने कहा कि इस चोर गैंग को मिट्टी में मिला देंगे.

इस (लॉरेंस बिश्नोई) के चक्कर में आके अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो दूर की बात, सोचना भी मत ऐसा हाल करेंगे कि उसकी सात पीढ़ियां याद रखेंगी. समय रहते सुधार जाओ, वरना धरती के किसी भी कोने में छिप जाना, तुम्हारी अर्थी तुम्हारे चौखट पर तैयार मिलेगी.

