बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला, BLA के लड़ाकों के अटैक में 5 की मौत

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने सोमवार (20 अक्टूबर) को दोपहर करीब 1:00 बजे पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया. यह हमला बलूचिस्तान के मंड इलाके में माहिर और रुदिग के बीच हुआ. हमले में पाकिस्तानी बल के पांच जवान मौके पर ही मारे गए. इस हमले में दो अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.

हमले को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने अंजाम दिया. यह हमला मंड क्षेत्र में माहिर और रुदिग के बीच किया गया. हमला घात लगाकर (Ambushed) किया गया था. इस अचानक हुए हमले में पांच पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों की जान चली गई.

यह घटना 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:00 बजे हुई. हमला बलूचिस्तान प्रांत के मंड इलाके में हुआ. यह क्षेत्र माहिर और रुदिग नामक दो जगहों के बीच स्थित है.

पहले भी हुए हैं बीएलए के हमले

पिछले दिनों सितंबर में, बलूचिस्तान के मस्तुंग के दश्त इलाके में रेलवे ट्रैक पर हुए एक विस्फोट में जाफ़र एक्सप्रेस का एक डिब्बा नष्ट हो गया और छह अन्य पटरी से उतर गए, जिससे 12 यात्री घायल हो गए. 10 अगस्त को, मस्तुंग ज़िले में एक आईईडी विस्फोट में ट्रेन के छह डिब्बों के पटरी से उतर जाने से चार लोग घायल हो गए. 4 अगस्त को, कोलपुर के पास क्लीयरेंस के लिए भेजे गए पायलट इंजन पर गोलीबारी हुई. अलगाववादी बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बाद के हमले की ज़िम्मेदारी ली थी.

---- समाप्त ----