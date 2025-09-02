scorecardresearch
 

इधर जिनपिंग से मिले पुतिन, उधर चीन ने रूसी लोगों के लिए कर दी बड़ी घोषणा!

चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हालिया बैठक के बाद चीन ने रूसी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. नई घोषणा से चीन में रूसी पर्यटकों और बिजनेस टूर करने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. नया कदम दोनों देशों के रिश्तों में लगातार आती मजबूती का प्रतीक है.

चीन और रूस के रिश्ते हाल के सालों में और मजबूत हुए हैं (Photo: Reuters)
रूस के साथ मजबूत होते संबंधों के बीच चीन ने रूसी नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे हैं और वो 3 सितंबर को चीन के विक्ट्री डे परेड में भी हिस्सा लेंगे. उनके दौरे के बीच ही रूसी नागरिकों के लिए चीन में वीजा फ्री एंट्री की घोषणा हुई है. घोषणा के मुताबिक, 15 सितंबर 2025 से 14 सितंबर 2026 तक रूस के पासपोर्ट धारक चीन में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं.

रूसी पासपोर्ट धारक बिजनेस, पर्यटन, परिवार/मित्रों से मिलने, एक्सचेंज और ट्रांजिट के लिए 30 दिनों तक चीन में बिना वीजा रह सकते हैं.

ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक रूसी लॉबी समूह का हवाला देते हुए कहा है कि इस वीजा प्रोग्राम को एक टेस्टिंग के रूप में शुरू किया गया है. लॉबी के मुताबिक, चीन के इस फैसले से पर्यटन और बिजनेस संबंधी ट्रिप में 30% से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

रूस के टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन (ATOR) के उपाध्यक्ष और मॉस्को स्थित पर्यटन कंपनी स्पेस ट्रैवल के प्रमुख, आर्टूर मुराद्यान ने कहा, 'वीजा फेक्टर अभी भी हमारे लिए एक बाधा बनी हुई है. लेकिन अब वहां यात्रा करना तुर्की या मध्य पूर्व जितना ही आसान हो गया है.'

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मंगलवार को बीजिंग में नियमित प्रेस ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की.

2024 में बढ़ी रूस से चीन आने वाले लोगों की संख्या

मॉस्को स्थित चीन के राष्ट्रीय पर्यटन कार्यालय के निदेशक वांग रुई के अनुसार, 2024 में चीन आने वाले रूसी पर्यटकों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 16 लाख हो गई जो 2023 में 734,000 थी.

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच प्रमुख प्रोजेक्ट्स समेत कई मुद्दों पर बात की. दोनों देशों के अधिकारियों ने ऊर्जा, एयरोस्पेस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे कई सेक्टर्स के 20 से अधिक द्विपक्षीय सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए.

चीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भी देशों में वीजा-फ्री एंट्री का विस्तार कर रहा है. उज्बेकिस्तान और अजरबैजान के लिए चीन ने क्रमशः जून और जुलाई से वीजा- फ्री एंट्री की घोषणा की थी. 

