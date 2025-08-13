इजरायल को हथियार भिजवा रहा सऊदी अरब? मचा हंगामा तो दिया ये जवाब

मध्य-पूर्व का इस्लामिक देश सऊदी अरब फिलिस्तीन मुद्दों के लिए खड़ा दिखता है. किंगडम के वास्तविक शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि जब तक फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग देश आकार नहीं ले लेता, वो इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य नहीं करेंगे. सऊदी अरब गाजा में चल रहे इजरायली हमले की निंदा करता रहा है लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसपर काफी हंगामा मच गया है.

खबर है कि सऊदी अरब की राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी Bahri इजरायल को हथियार पहुंचाने के काम में शामिल है. हालांकि, Bahri ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है.

सोमवार को अपनी वेबसाइट पर जारी एक आधिकारिक बयान में Bahri ने कहा, 'ये आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं.'

कंपनी ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर वो सऊदी अरब की लंबे समय से चली आ रही नीति के साथ है. शिपिंग कंपनी का कहना है कि कंपनी सभी स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

बहरी ने साफ किया, 'हमने इजरायल को कभी कोई माल या शिपमेंट नहीं पहुंचाया है और न ही हम ऐसे किसी भी ऑपरेशन में शामिल रहे हैं. हमारे सभी ऑपरेशन लागू नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं और इसकी कड़ी निगरानी की जाती है, समीक्षा की जाती है.'

Advertisement

कंपनी ने यह भी कहा कि वह ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है जो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी नीतियों को गलत तरीके से सामने रखता है.

कंपनी का यह खंडन इटली की उन मीडिया रिपोर्टों के जवाब में आया है जिसमें कहा गया था कि जेनेवा बंदरगाह के श्रमिकों ने Bahri Yanbu नाम के एक सऊदी जहाज को रोक दिया था. जहाज कथित तौर पर अमेरिका से हथियार लेकर इजरायल जा रहा था. हालांकि, Bahri ने इस दावे को मजबूती से खारिज कर दिया है.

कब रोका गया था सऊदी जहाज?

7 अगस्त, 2025 को जेनेवा बंदरगाह पर, सऊदी का झंडा लगे जहाज Bahri Yanbu को बंदरगाह पर काम कर रहे लगभग 40 श्रमिकों ने रोक लिया. कथित तौर पर श्रमिकों ने जब देखा कि जहाज में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, बख्तरबंद गाड़ियां, और इटली में बना ऑटो मेलारा नौसैनिक तोप लदा है तो जहाज को रोक लिया गया बंदरगाह सूत्रों और यूनियन अधिकारियों के अनुसार, यह माल इजरायल जा रहा था.

इटली की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, Bahri के जहाज दुनिया भर में सैन्य हथियारों का परिवहन करते हैं. Bahri Yanbu जहाज अमेरिका के बाल्टीमोर से रवाना हुआ था और इजरायल जाने से पहले इसमें और सैन्य हथियार लादे जाने थे.

Advertisement

गाजा पर इजरायल के पूर्ण कब्जे की योजना की निंदा कर चुका है सऊदी

मंगलवार को सऊदी अरब ने गाजा पट्टी पर इजरायल के पूर्ण कब्जे के प्लान की निंदा की थी. 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले में 1,200 लोग मारे गए थे और कम से कम 250 लोग बंधक बना लिए गए थे. जवाब में इजरायल ने फिलिस्तीनियों के शहर गाजा को निशाना बनाया और वहां जबरदस्त बमबारी की. गाजा पर इजरायल का हमला अब भी जारी है जिससे गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है. इजरायल ने अब पूरे गाजा पर कब्जा करने की प्लानिंग बनाई है और सऊदी अरब इसका विरोध कर रहा है.

सऊदी अरब ने कहा कि इजरायल गाजा के लोगों को भूख से मार रहा है और नरसंहार में संलिप्त है. उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के नियोम में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग हुई जिसके बाद किंगडम की न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, 'मंत्रियों ने गाजा पर कब्जे के इजरायल के फैसले और फिलिस्तीनियों के खिलाफ भुखमरी, क्रूरता और नरसंहार के लगातार अपराधों की कड़ी निंदा की.'

मंत्रिमंडल ने चेतावनी दी कि इस तरह के उल्लंघनों को रोकने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निरंतर विफल रहा है जिससे वैश्विक व्यवस्था की नींव कमजोर हुई है और इससे गंभीर परिणामों का रिस्क होता है जो नरसंहार और विस्थापन को बड़े पैमाने पर बढ़ाता है.

---- समाप्त ----