रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क में दो गांवों पर किया कब्जा, 143 ठिकानों पर बरसाए बम

रूस ने शनिवार को दावा किया कि उसकी सेनाओं ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में दो और गांवों को अपने नियंत्रण में ले लिया है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य समूहों द्वारा चलाए गए अभियान में सेरेद्ने और क्लेबन बाइक गांव रूसी नियंत्रण में आ गए.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेनी सैन्य-औद्योगिक परिसर और यूक्रेनी सशस्त्र बलों तथा विदेशी लड़ाकों को निशाना बनाकर 143 स्थानों पर हमले किए. मंत्रालय ने कहा कि रूस के एरियल डिफेंस ने पिछले एक सप्ताह में यूक्रेनी हवाई हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है और रूसी क्षेत्र में किए गए चार हवाई हमलों और 160 ड्रोनों को मार गिराया है.

यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता के प्रयासों के बीच हुआ है. इससे पहले, यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से बात की और उन्हें बताया कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं.

एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, 'मैंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से बात की. मैंने उन्हें हमारे सहयोगियों के साथ कूटनीतिक प्रयासों और वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई उपयोगी बैठकों के बारे में बताया.' यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि रूस शांति वर्ता को टालने की कोशिश कर रहा है. जेलेंस्की ने ग्लोबल साउथ से रूस पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाने की अपील की.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो दिन पहले चेतावनी दी थी कि अगर दो हफ्तों में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई, तो वह रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं. यह बयान अलास्का में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात के एक हफ्ते बाद आया, जिसमें दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी थी. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच किसी शिखर सम्मेलन की कोई योजना नहीं है. उन्होंने जेलेंस्की पर हर चीज को नकारने का आरोप लगाया.

