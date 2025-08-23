scorecardresearch
 

'कड़े प्रतिबंध लगेंगे या कुछ नहीं', ट्रंप बोले: रूस-यूक्रेन युद्ध पर दो हफ्ते में लूंगा बड़ा फैसला

उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की के बीच मुलाकात की वकालत की. ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोनों नेता एक साथ बैठें. अगर वे ऐसा नहीं करते, तो मुझे देखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (Photo: AP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है. ओवल ऑफिस में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगले दो हफ्तों में वह इस युद्ध को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेंगे. उन्होंने संकेत दिया कि वह रूस पर भारी-भरकम प्रतिबंध या टैरिफ लगा सकते हैं या फिर यूक्रेन को कह सकते हैं कि यह अमेरिका का युद्ध नहीं है.

ट्रंप का यह फैसला अगले दो हफ्तों में होने वाली घटनाओं पर निर्भर करेगा. उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की के बीच मुलाकात की वकालत की. ट्रंप ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि दोनों नेता एक साथ बैठें. अगर वे ऐसा नहीं करते, तो मुझे देखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ.'

डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि हाल ही में यूक्रेन में एक अमेरिकी फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल हमले की खबर से वह खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे इस युद्ध से कोई खुशी नहीं है. मैंने सात युद्ध रोके हैं और तीन संभावित युद्धों को टाला है. अगले दो हफ्तों में हमें पता चलेगा कि यह मामला किस दिशा में जाता है.'

यह भी पढ़ें: 'तेल और सिरके जैसा है पुतिन-जेलेंस्की का रिश्ता', डोनाल्ड ट्रंप ने जानें क्यों कही ये बात

ट्रंन ने किया 10 युद्ध रुकवाने का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध टालने का दावा किया. उन्होंने कहा, 'मैंने सात युद्ध रोके और तीन संभावित युद्धों को टाला, यानी कुल 10 युद्ध. भारत-पाकिस्तान के बीच जो परमाणु युद्ध होने वाला था, उसे हमने रोका.' इस बीच, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति पुतिन अपने यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, बशर्ते मास्को और कीव के बीच संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों पर विशेषज्ञों और मंत्रियों द्वारा पूरी तरह से काम किया जाए.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के 'टैरिफ बम' के बीच मजबूत हुए भारत-चीन के रिश्ते! इतना बढ़ गया एक्सपोर्ट

जेलेंस्की से मुलाकात को तैयार हैं पुतिन

लावरोव ने कहा, 'रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार-बार कहा है कि वह जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, अगर सभी मुद्दों पर अच्छी तरह से काम हो चुका हो.' ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वह चाहते हैं कि दोनों पक्ष इस युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीरता से बात करें. साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे. ट्रंप के दावे के मुताबिक अगले दो हफ्ते इस युद्ध के भविष्य के लिए निर्णायक हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
