रूस-यूक्रेन संकट: QUAD की मीटिंग में PM मोदी का डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के समय गुरुवार को QUAD देशों की अहम बैठक हुई थी. बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम Fumio Kishida और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया. वैसे तो इस बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन काफी समय रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी दिया गया.

उस बैठक में पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत का स्टैंड साफ करते हुए कहा कि हर स्थिति का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है. पीएम ऑफिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि यूक्रेन में जारी विवाद पर चर्चा की गई. बैठक में पीएम ने जोर देकर कहा कि फिर बातचीत के रास्ते पर आना जरूरी है और हर समस्या को कूटनीति के जरिए ही हल किया जा सकता है.

इशारों में पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि हर देश को दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय नियमों का भी सख्ती से पालन जरूरी है. इस सब के अलावा पीएम ने सभी क्वाड नेताओं को बोला कि हमे हमारे उदेश्यों से नहीं भटकना है. क्वाड का मकसद ही ये है कि शांति को बढ़ावा दिया जाए, संतुलन बनाने की कोशिश की जाए और इंडो-पैसेफिक रीजन में विकास पर जोर दें.

पीएम मोदी के अलावा जापान के पीएम Fumio Kishida ने भी रूस-यूक्रेन मुद्दे पर अपने विचार रखें. उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि फोर्स या फिर सैन्य कार्रवाई के जरिए यथास्थिति में एकतरफा परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी कि पूरी दुनिया में क्षेत्रीय अखंडता का सुरक्षित रहना जरूरी है और इंडो-पैसेफिक रीजन में भी शांति स्थापित होना आवश्यक है.

Participated in a productive virtual Quad Leaders’ meeting today with @POTUS @JoeBiden, PM @ScottMorrisonMP and @JPN_PMO Kishida. Reaffirmed our shared commitment to ensuring security, safety and prosperity in the Indo-Pacific.