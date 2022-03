यूरोप के सबसे बड़े Nuclear Plant पर रूस का हमला, बाइडेन ने की Zelensky से बात

यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में बड़ा नाटकीय मोड़ आया है. रूस की तरफ से यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया है. बताया गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के जेपोरिजिया (Zaporizhzhya NPP) में स्थित न्यूक्लियर प्लांट पर हमला बोला है. उस हमले की वजह से प्लांट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आग लग गई है.

अब इस विस्फोटक स्थिति की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुरंत यूक्रेन के राष्ट्रपति Zelensky से बात की. उन्होंने कहा कि रूस को इस क्षेत्र में अपनी कार्रवाई को तुरंत रोकना होगा और वहां मौजूद फायर फाइटर्स को आग बुझाने का मौका देना होगा. इस बातचीत के अलावा जो बाइडेन ने NNSA (National Nuclear Security Administration) के साथ एक अहम बैठक भी की. उस बैठक में भी जेपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट में हुए हमले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

वैसे अभी के लिए यूक्रेन की तरफ से बताया जा रहा है कि जेपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट को सुरक्षित कर दिया गया है. अब वहां पर कोई खतरा नहीं है. आग जरूर लगी हुई है लेकिन रिएक्टर्स अब पूरी तरह सुरक्षित हैं. लेकिन रूस पर ये आरोप जरूर लग रहा है कि उसकी तरफ से परमाणु आतंक का सहारा लिया गया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस को छोड़कर किसी देश ने आजतक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला नहीं किया है. ऐसा मानव इतिहास में पहली बार हुआ है. एक आतंकी स्टेट ने परमाणु आतंक का सहारा लिया है. दूसरी तरफ UK ने इस मसले पर तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाने की मांग की है.

. @POTUS spoke with President Zelenskyy this evening to receive an update on the fire at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

.@POTUS also spoke this evening with Under Secretary for Nuclear Security of the U.S. Department of Energy and Administrator of the National Nuclear Security Administration to receive an update on the situation at the plant. The President will continue to be briefed regularly.