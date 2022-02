Russia-Ukraine Conflict: UK के PM राष्ट्र को करेंगे संबोधित, जी-7 के नेताओं से भी करेंगे बात

Russia-Ukraine Conflict: यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वे आज यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यूके का समय भारतीय समय से करीब 5:30 घंटा पीछे चलता है, यानी जॉनसन गुरुवार को ही राष्ट्र को संबोधित करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि वे जी-7 के साथी नेताओं से भी इस संबंध में बातचीत करेंगे. जॉनसन ने कहा कि मैं सभी नाटों नेताओं की जल्द से जल्द बैठक भी बुलाऊंगा.

This is a catastrophe for our continent.



I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.



I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.