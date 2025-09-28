यूक्रेन पर रूस की भीषण एयरस्ट्राइक, रातभर दागे 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें, खंडहर बनीं इमारतें

रूस ने रविवार को यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए हैं. हमला राजधानी कीव को निशाना बनाकर किया गया था. पिछले महीने कीव पर हुए हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत के बाद यह पहला बड़ा हमला है.

मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल

कीव शहर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने रविवार को टेलीग्राम के ज़रिए हताहतों की पुष्टि की और बताया कि शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 10 अन्य घायल हुए हैं. मृतकों में एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है. शहर के केंद्र के पास हुए धमाके से घना काला धुआं उठता देखा जा सकता था. तकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा, 'रूसियों ने बच्चों का डेथ काउंटर फिर से शुरू कर दिया है.'

यूक्रेन की वायु सेना ने रविवार को बताया कि रूस ने कुल 595 विस्फोटक ड्रोन और नकली हथियार और 48 मिसाइलें दागीं. इनमें से एयर डिफेंस सिस्टम ने 566 ड्रोन और 45 मिसाइलों को मार गिराया या जाम कर दिया. कीव के अलावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बमबारी ने ज़ापोरिज़िया, खमेलनित्सकी, सुमी, मायकोलाइव, चेर्निहाइव और ओडेसा के इलाकों को निशाना बनाया. जेलेंस्की के मुताबिक, देश भर में कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं.

जेलेंस्की ने की दबाव बनाने की अपील

जेलेंस्की ने कहा कि यह घिनौना हमला संयुक्त राष्ट्र महासभा वीक के समापन पर हुआ और रूस अपनी असली स्थिति इसी तरह व्यक्त करता है. मॉस्को लड़ाई और हत्याएं जारी रखना चाहता है, और इसके लिए दुनिया से सबसे कड़े दबाव की ज़रूरत है.

जापोरीज्जिया के क्षेत्रीय प्रमुख इवान फेडोरोव ने कहा कि इलाके में घायल हुए 27 लोगों में तीन बच्चे भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि क्षेत्र की राजधानी में दो दर्जन से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शनिवार को विश्व नेताओं से कहा कि उनका देश यूरोप पर हमला करने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब दिया जाएगा.

अस्पताल और स्कूल पर भी निशाना

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के मुताबिक, रात में शुरू हुए और रविवार को भोर के बाद भी जारी रहे हमलों में रिहायशी इमारतों, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक चिकित्सा सुविधा और एक किंडरगार्टन को भी निशाना बनाया गया. उन्होंने यह भी बताया कि राजधानी में 20 से ज्यादा जगहों पर नुकसान की सूचना है.

एंटी-एयरक्राफ्ट गनफायर की तड़तड़ाहट और हमलावर ड्रोनों की गड़गड़ाहट के बीच यात्री कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे. ज़्यादातर महिलाएं, हवाई हमले की चेतावनी खत्म होने तक प्लेटफ़ॉर्म अंडरपास पर चुपचाप इंतज़ार कर रहीं. बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे थे और माता-पिता अपने फोन पर खबरें देख रहे थे.

यूक्रेन ने दी जवाबी हमले की धमकी

स्टेशन पर मौजूद एरिका नाम की महिला ने बताया कि आसमान फिर से काला हो गया है. ऐसा बहुत बार हो चुका है. ड्रोन हमले से बुरी तरह तबाह हुई एक बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलों का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया और खिड़कियां उड़ गईं. इमरजेंसी सर्विस कर्मियों ने मलबा हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया. आस-पास के फुटपाथों पर कांच के ढेर बिखरे पड़े थे और सहमे हुए इमारत के निवासी बेंचों पर बैठे थे.

यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने हमले के दायरे को सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से जुड़ा बताया. सिबिहा ने एक्स पर लिखते हुए कहा, 'हमें रूस के लिए आगे की कार्रवाई की लागत को बढ़ाना होगा.' रूसी अधिकारियों ने हमलों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है.

पोलिश सशस्त्र बलों के मुताबिक, इस हमले के बाद पड़ोसी पोलैंड में भी सैन्य प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं, जहां रविवार सुबह-सुबह रूस की तरफ से पश्चिमी यूक्रेन में ठिकानों पर हमला करने के बाद लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए. पोलिश सैन्य अधिकारियों ने इन रक्षात्मक उपायों को सही ठहराया है.

अमेरिका के साथ यूक्रेन की डील

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चिंताएं बढ़ गई हैं कि यह लड़ाई यूक्रेन की सीमाओं से आगे भी फैल सकती है क्योंकि यूरोपीय देशों ने रूस को उकसावे वाली कार्रवाई के लिए फटकार लगाई है. इन घटनाओं में रूसी ड्रोन का पोलैंड की धरती पर उतरना और रूसी लड़ाकू विमानों का एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में एंट्री करना शामिल है. रूस ने अपने विमानों के एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकार किया और कहा कि उसके किसी भी ड्रोन ने पोलैंड को निशाना नहीं बनाया.

यह ताजा बमबारी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की तरफ से शनिवार को अमेरिका से हथियार खरीद के लिए एक मेगा डील के ऐलान बाद हुई है. 90 अरब अमेरिकी डॉलर के इस पैकेज में एक बड़ा हथियार समझौता और यूक्रेन में बने ड्रोन के लिए एक अलग ड्रोन डील शामिल है, जिसे अमेरिका सीधे खरीदेगा. इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रविवार रात तक 41 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है.

