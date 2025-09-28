scorecardresearch
 

Feedback

यूक्रेन पर रूस की भीषण एयरस्ट्राइक, रातभर दागे 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें, खंडहर बनीं इमारतें

यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से ज़्यादातर को रोक दिया गया है. यूक्रेन के रिहायशी इलाकों, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, के अलावा हेल्थ केयर सेंटर को भी निशाना बनाया गया है. रूस के ताजा हमले में किंडरगार्टन की एक इमारत को भी हमले में नुकसान पहुंचा है.

Advertisement
X
कीव पर रूस की बड़ी एयरस्ट्राइक (Photo: AP)
कीव पर रूस की बड़ी एयरस्ट्राइक (Photo: AP)

रूस ने रविवार को यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए हैं. हमला राजधानी कीव को निशाना बनाकर किया गया था. पिछले महीने कीव पर हुए हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत के बाद यह पहला बड़ा हमला है.

मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल

कीव शहर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने रविवार को टेलीग्राम के ज़रिए हताहतों की पुष्टि की और बताया कि शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 10 अन्य घायल हुए हैं. मृतकों में एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है. शहर के केंद्र के पास हुए धमाके से घना काला धुआं उठता देखा जा सकता था. तकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा, 'रूसियों ने बच्चों का डेथ काउंटर फिर से शुरू कर दिया है.'

सम्बंधित ख़बरें

रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे पर बरसाए ड्रोन, देखें दुनिया आजतक  
Russia-Ukraine War: NATOs Open License, What Will Happen in the Great War?
रूस-यूक्रेन युद्ध महायुद्ध की ओर? NATO ने दी खुली छूट! 
Drones in NATO countries, an open challenge to Russia
NATO देशों के आसमान में दिखे कई अज्ञात ड्रोन, रूस पर गहराया शक 
Zelensky asked Trump for Tom Cruise missiles.
रूस से जंग के बीच जेलेंस्की ने ट्रंप से की बड़ी अपील, देखें क्या कहा? 
Duniya Aaj Tak
ट्रंप ने पुतिन को क्यों बताया 'कागजी शेर'? देखें दुनिया आजतक 

ये भी पढ़ें: यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, तेल टर्मिनल में लगी आग, दो टैंकर धू-धू कर जले

यूक्रेन की वायु सेना ने रविवार को बताया कि रूस ने कुल 595 विस्फोटक ड्रोन और नकली हथियार और 48 मिसाइलें दागीं. इनमें से एयर डिफेंस सिस्टम ने 566 ड्रोन और 45 मिसाइलों को मार गिराया या जाम कर दिया. कीव के अलावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बमबारी ने ज़ापोरिज़िया, खमेलनित्सकी, सुमी, मायकोलाइव, चेर्निहाइव और ओडेसा के इलाकों को निशाना बनाया. जेलेंस्की के मुताबिक, देश भर में कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं.

Advertisement

जेलेंस्की ने की दबाव बनाने की अपील

जेलेंस्की ने कहा कि यह घिनौना हमला संयुक्त राष्ट्र महासभा वीक के समापन पर हुआ और रूस अपनी असली स्थिति इसी तरह व्यक्त करता है. मॉस्को लड़ाई और हत्याएं जारी रखना चाहता है, और इसके लिए दुनिया से सबसे कड़े दबाव की ज़रूरत है.

जापोरीज्जिया के क्षेत्रीय प्रमुख इवान फेडोरोव ने कहा कि इलाके में घायल हुए 27 लोगों में तीन बच्चे भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि क्षेत्र की राजधानी में दो दर्जन से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है. 

russia_attack
कीव में रिहायशी इलाकों को भी नुकसान (Photo: AP)

संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शनिवार को विश्व नेताओं से कहा कि उनका देश यूरोप पर हमला करने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब दिया जाएगा.

अस्पताल और स्कूल पर भी निशाना

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के मुताबिक, रात में शुरू हुए और रविवार को भोर के बाद भी जारी रहे हमलों में रिहायशी इमारतों, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक चिकित्सा सुविधा और एक किंडरगार्टन को भी निशाना बनाया गया. उन्होंने यह भी बताया कि राजधानी में 20 से ज्यादा जगहों पर नुकसान की सूचना है.

एंटी-एयरक्राफ्ट गनफायर की तड़तड़ाहट और हमलावर ड्रोनों की गड़गड़ाहट के बीच यात्री कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे. ज़्यादातर महिलाएं, हवाई हमले की चेतावनी खत्म होने तक प्लेटफ़ॉर्म अंडरपास पर चुपचाप इंतज़ार कर रहीं. बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे थे और माता-पिता अपने फोन पर खबरें देख रहे थे.

Advertisement

यूक्रेन ने दी जवाबी हमले की धमकी

स्टेशन पर मौजूद एरिका नाम की महिला ने बताया कि आसमान फिर से काला हो गया है. ऐसा बहुत बार हो चुका है. ड्रोन हमले से बुरी तरह तबाह हुई एक बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलों का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया और खिड़कियां उड़ गईं. इमरजेंसी सर्विस कर्मियों ने मलबा हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया. आस-पास के फुटपाथों पर कांच के ढेर बिखरे पड़े थे और सहमे हुए इमारत के निवासी बेंचों पर बैठे थे.

ये भी पढ़ें: 'राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार लेकिन...', रूस के खिलाफ जंग के बीच जेलेंस्की का बड़ा ऐलान

यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने हमले के दायरे को सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से जुड़ा बताया. सिबिहा ने एक्स पर लिखते हुए कहा, 'हमें रूस के लिए आगे की कार्रवाई की लागत को बढ़ाना होगा.' रूसी अधिकारियों ने हमलों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है.

पोलिश सशस्त्र बलों के मुताबिक, इस हमले के बाद पड़ोसी पोलैंड में भी सैन्य प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं, जहां रविवार सुबह-सुबह रूस की तरफ से पश्चिमी यूक्रेन में ठिकानों पर हमला करने के बाद लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए. पोलिश सैन्य अधिकारियों ने इन रक्षात्मक उपायों को सही ठहराया है.

Advertisement

अमेरिका के साथ यूक्रेन की डील

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चिंताएं बढ़ गई हैं कि यह लड़ाई यूक्रेन की सीमाओं से आगे भी फैल सकती है क्योंकि यूरोपीय देशों ने रूस को उकसावे वाली कार्रवाई के लिए फटकार लगाई है. इन घटनाओं में रूसी ड्रोन का पोलैंड की धरती पर उतरना और रूसी लड़ाकू विमानों का एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में एंट्री करना शामिल है. रूस ने अपने विमानों के एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकार किया और कहा कि उसके किसी भी ड्रोन ने पोलैंड को निशाना नहीं बनाया.

यह ताजा बमबारी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की तरफ से शनिवार को अमेरिका से हथियार खरीद के लिए एक मेगा डील के ऐलान बाद हुई है. 90 अरब अमेरिकी डॉलर के इस पैकेज में एक बड़ा हथियार समझौता और यूक्रेन में बने ड्रोन के लिए एक अलग ड्रोन डील शामिल है, जिसे अमेरिका सीधे खरीदेगा. इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रविवार रात तक 41 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement